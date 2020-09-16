https://ria.ru/20200916/suga-1577297051.html

В Японии прокомментировали приход нового премьер-министра

Видный японский сенатор Мунэо Судзуки, выступающий за развитие связей с Россией, заявил РИА Новости, что при новом японском правительстве отношения двух стран... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:16

2020-09-16T08:16

2020-09-16T08:17

есихидэ суга

россия

ёсиро мори

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Видный японский сенатор Мунэо Судзуки, выступающий за развитие связей с Россией, заявил РИА Новости, что при новом японском правительстве отношения двух стран будут двигаться вперед.В среду премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> стал <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a>, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Как отметил сенатор, нынешний премьер Суга объявил, что будет продолжать японско-российские отношения."Кроме того, шла речь о том, что ему будут помогать бывшие премьеры Синдзо Абэ и <a href="http://ria.ru/person_JOsiro_Mori0/" target="_blank" data-auto="true">Ёсиро Мори</a>, так что отношения Японии и России и впредь будут двигаться вперед", - считает Мунэо Судзуки.Отношения между Японией и Россией омрачает отсутствие между ними мирного договора и претензии Токио на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.

https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577296828.html

https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, россия, ёсиро мори, синдзо абэ, япония, в мире