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СК продолжит следствие против умершего ветерана Латышского легиона СС
Следственный комитет РФ продолжит расследование в отношении ветерана "Латышского легиона СС" и экс-депутат сейма Латвии Висвалдиса Лациса за военные... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:41
2020-09-16T11:11
без срока давности
владимир вятрович
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
латвия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">Следственный комитет РФ</a> продолжит расследование в отношении ветерана "Латышского легиона СС" и экс-депутат сейма <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> Висвалдиса Лациса за военные преступления против мирных граждан, несмотря на его смерть, заявил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> в интервью РИА Новости.Лацис был призван в латышский легион СС в 1943 году и служил в 44-м полку 19-й гренадерской дивизии в звании лейтенанта. В середине 2000-х Лацис издал книгу "Латышский легион в свете истины", где оправдывал действия карательных подразделений нацистов в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. В 2017 году книга была переиздана. В 2019 году СК РФ возбудил в отношении Лациса уголовное дело о реабилитации нацизма. Он умер в апреле в возрасте 96 лет."Прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников – то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается", - сказал Бастрыкин.Он также напомнил, что следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vjatrovich/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Вятровича</a>. Ему инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20190930/1559297771.html
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без срока давности, владимир вятрович, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, латвия

СК продолжит следствие против умершего ветерана Латышского легиона СС

10:41 16.09.2020 (обновлено: 11:11 16.09.2020)
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CC BY 2.0 / Saeima / Ernests Dinka / Saeimas sēdeЛатвийский политик Висвалдис Лацис
Латвийский политик Висвалдис Лацис - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
CC BY 2.0 / Saeima / Ernests Dinka / Saeimas sēde
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ продолжит расследование в отношении ветерана "Латышского легиона СС" и экс-депутат сейма Латвии Висвалдиса Лациса за военные преступления против мирных граждан, несмотря на его смерть, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Лацис был призван в латышский легион СС в 1943 году и служил в 44-м полку 19-й гренадерской дивизии в звании лейтенанта. В середине 2000-х Лацис издал книгу "Латышский легион в свете истины", где оправдывал действия карательных подразделений нацистов в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. В 2017 году книга была переиздана. В 2019 году СК РФ возбудил в отношении Лациса уголовное дело о реабилитации нацизма. Он умер в апреле в возрасте 96 лет.
"Прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников – то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается", - сказал Бастрыкин.
Он также напомнил, что следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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