СК продолжит следствие против умершего ветерана Латышского легиона СС
10:41 16.09.2020 (обновлено: 11:11 16.09.2020)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ продолжит расследование в отношении ветерана "Латышского легиона СС" и экс-депутат сейма Латвии Висвалдиса Лациса за военные преступления против мирных граждан, несмотря на его смерть, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Лацис был призван в латышский легион СС в 1943 году и служил в 44-м полку 19-й гренадерской дивизии в звании лейтенанта. В середине 2000-х Лацис издал книгу "Латышский легион в свете истины", где оправдывал действия карательных подразделений нацистов в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. В 2017 году книга была переиздана. В 2019 году СК РФ возбудил в отношении Лациса уголовное дело о реабилитации нацизма. Он умер в апреле в возрасте 96 лет.
"Прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников – то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается", - сказал Бастрыкин.
Он также напомнил, что следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".
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