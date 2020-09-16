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Александр Бастрыкин: неонацизм и реваншизм пока, видимо, не пугают Европу
В сентябре в Следственном комитете России было создан отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Почему и... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:00
2020-09-16T14:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
европа
интервью
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<em>В сентябре в Следственном комитете России было создан отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Почему и зачем понадобилось отдельное подразделение, в чем сложность расследования подобных дел, какими знаниями должны обладать следователи и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом, в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin" target="_blank">Александр Бастрыкин</a>.</em><strong>— Александр Иванович, недавно в Следственном комитете было создано новое подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории отечества. Новость вызвала очень живое обсуждение в СМИ и социальных сетях. Расскажите, чем была продиктована необходимость создания такого подразделения? </strong>— Как известно, приговор Нюрнбергского военного трибунала стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния главных нацистских преступников, ответственных за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными. Тем не менее сегодня в условиях продолжающейся информационной войны увеличивается количество попыток реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа, также мы видим ложные оценки роли нашей страны в победе над фашизмом. В целях восстановления справедливости необходимо активизировать деятельность по противодействию подобным явлениям. К тому же стремление нашего общества чтить память защитников Отечества и защитить историческую правду нашло законодательное оформление и теперь закреплено в Конституции Российской Федерации.<strong>— Как сейчас наказываются подобные действия?</strong>— Нормы статьи Уголовного кодекса России о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК России) уже применяются к тем, кто пытается распространять нацистскую символику и идеологию фашизма. Последние примеры — это наша реакция на происходящее в ходе акции "Бессмертный полк" онлайн: жители нескольких субъектов России размещали на интернет-сайте фотографии нацистов и предателей Родины. Часть уголовных дел в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Полагаю, что назначаемое судом наказание полностью отвечает общественной опасности преступления, о чем свидетельствует и озвученный Симанову приговор. Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение.<strong>— В чем сложность расследования таких преступлений? </strong>— Казалось бы, в этом составе преступления все очевидно и просто. Однако это не совсем так, за этой простотой скрывается своя специфика. При установлении обстоятельств совершения преступления происходит не просто констатация факта несоответствия того или иного высказывания историческим событиям. Смысл как раз таки в том, чтобы установить мотив и целенаправленность противоправных действий лица, а также объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР.В связи с этим некоторые особенности предварительного следствия по статье о реабилитации нацизма, его специфика, а также наработанный следственный опыт и привели к необходимости образования обособленного подразделения в структуре Следственного комитета. Опять же, международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию.<strong>— Но ведь могут быть и более сложные преступления, требующие глубокого анализа истории? Смогут ли ваши сотрудники расследовать такое?</strong>— В состав нового подразделения войдут следователи <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">Следственного комитета</a>, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых.Помимо этого, по таким делам нами обеспечивается проведение необходимых судебных экспертиз, в том числе исторических. Особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов. Весь объем этой работы направлен на установление квалифицирующих признаков преступления, без которых невозможно привлечение к уголовной ответственности. Следователь руководствуется в том числе существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность. Одно дело — героизировать нацистов, одобрять их преступления против человечности, осквернять память нашего народа, которое является уголовно наказуемым, и совсем другое — ведение обоснованной научной деятельности. Помимо непосредственно расследования преступлений, новое подразделение будет выполнять роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании уголовных дел. К тому же будет обобщаться имеющийся опыт следователей в этом направлении деятельности и обеспечиваться консолидированный правовой подход в оценке подобных фактов. Подчеркну, что наряду с этим направлением работы наши приоритеты, связанные с расследованием других преступлений, по-прежнему остаются в фокусе внимания.<strong>— Существует ли в других странах уголовное преследование за подобные преступления либо связанные с распространением нацистской идеологии? </strong>— В Уголовном кодексе ФРГ предусмотрена ответственность за распространение пропагандистских материалов антиконституционных организаций, при этом квалифицирующий признак устанавливает повышенную ответственность за распространение материалов, "содержание которых связано с идеологией национал-социализма". В Израиле существует уголовная ответственность за отрицание холокоста. В Республике Беларусь также есть уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Кстати, в настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений.В то же время мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе, в частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании. Пока такие явления, видимо, не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут пагубно сказаться на их общественном сознании.<strong>— Зарубежные события как-то затрагивают Россию?</strong>— Попытки реабилитации нацизма и осквернение символов воинской славы России фиксируются и за рубежом. Действующее уголовное законодательство обязывает нас реагировать на такие преступления. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности либо самой принадлежности дивизии к войскам СС. Ведется предварительное следствие в отношении гражданина Латвийской Республики, ветерана "Латышского легиона СС" Висвалдиса Лациса. Установлено, что в ноябре 2017 года в Риге под его авторством была издана книга "Латышский легион в свете истины", в тексте которой Лацис одобрил совершенные полицейскими батальонами "Латышского легиона СС" военные преступления против мирного населения. В апреле 2020 года Лацис умер, однако прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников, то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается.В текущем году было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сноса в Чешской Республике памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который является символом воинской славы России. Буквально недавно отмечен еще один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России — в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка. <strong>— Чего в конечном итоге вы хотите достичь?</strong>— Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в состав которого вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности". Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории. Они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла. Именно поэтому мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, европа, интервью

Александр Бастрыкин: неонацизм и реваншизм пока, видимо, не пугают Европу

11:00 16.09.2020 (обновлено: 14:34 16.09.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : СК РФ
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В сентябре в Следственном комитете России было создан отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Почему и зачем понадобилось отдельное подразделение, в чем сложность расследования подобных дел, какими знаниями должны обладать следователи и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом, в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
— Александр Иванович, недавно в Следственном комитете было создано новое подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории отечества. Новость вызвала очень живое обсуждение в СМИ и социальных сетях. Расскажите, чем была продиктована необходимость создания такого подразделения?
— Как известно, приговор Нюрнбергского военного трибунала стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния главных нацистских преступников, ответственных за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными. Тем не менее сегодня в условиях продолжающейся информационной войны увеличивается количество попыток реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа, также мы видим ложные оценки роли нашей страны в победе над фашизмом. В целях восстановления справедливости необходимо активизировать деятельность по противодействию подобным явлениям. К тому же стремление нашего общества чтить память защитников Отечества и защитить историческую правду нашло законодательное оформление и теперь закреплено в Конституции Российской Федерации.
— Как сейчас наказываются подобные действия?
— Нормы статьи Уголовного кодекса России о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК России) уже применяются к тем, кто пытается распространять нацистскую символику и идеологию фашизма. Последние примеры — это наша реакция на происходящее в ходе акции "Бессмертный полк" онлайн: жители нескольких субъектов России размещали на интернет-сайте фотографии нацистов и предателей Родины. Часть уголовных дел в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Полагаю, что назначаемое судом наказание полностью отвечает общественной опасности преступления, о чем свидетельствует и озвученный Симанову приговор. Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение.
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— В чем сложность расследования таких преступлений?
— Казалось бы, в этом составе преступления все очевидно и просто. Однако это не совсем так, за этой простотой скрывается своя специфика. При установлении обстоятельств совершения преступления происходит не просто констатация факта несоответствия того или иного высказывания историческим событиям. Смысл как раз таки в том, чтобы установить мотив и целенаправленность противоправных действий лица, а также объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР.
В связи с этим некоторые особенности предварительного следствия по статье о реабилитации нацизма, его специфика, а также наработанный следственный опыт и привели к необходимости образования обособленного подразделения в структуре Следственного комитета. Опять же, международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию.
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— Но ведь могут быть и более сложные преступления, требующие глубокого анализа истории? Смогут ли ваши сотрудники расследовать такое?
— В состав нового подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых.
Помимо этого, по таким делам нами обеспечивается проведение необходимых судебных экспертиз, в том числе исторических. Особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов. Весь объем этой работы направлен на установление квалифицирующих признаков преступления, без которых невозможно привлечение к уголовной ответственности.
Следователь руководствуется в том числе существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность. Одно дело — героизировать нацистов, одобрять их преступления против человечности, осквернять память нашего народа, которое является уголовно наказуемым, и совсем другое — ведение обоснованной научной деятельности.
Помимо непосредственно расследования преступлений, новое подразделение будет выполнять роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании уголовных дел. К тому же будет обобщаться имеющийся опыт следователей в этом направлении деятельности и обеспечиваться консолидированный правовой подход в оценке подобных фактов. Подчеркну, что наряду с этим направлением работы наши приоритеты, связанные с расследованием других преступлений, по-прежнему остаются в фокусе внимания.
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— Существует ли в других странах уголовное преследование за подобные преступления либо связанные с распространением нацистской идеологии?
— В Уголовном кодексе ФРГ предусмотрена ответственность за распространение пропагандистских материалов антиконституционных организаций, при этом квалифицирующий признак устанавливает повышенную ответственность за распространение материалов, "содержание которых связано с идеологией национал-социализма". В Израиле существует уголовная ответственность за отрицание холокоста. В Республике Беларусь также есть уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Кстати, в настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений.
В то же время мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе, в частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании. Пока такие явления, видимо, не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут пагубно сказаться на их общественном сознании.
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— Зарубежные события как-то затрагивают Россию?
— Попытки реабилитации нацизма и осквернение символов воинской славы России фиксируются и за рубежом. Действующее уголовное законодательство обязывает нас реагировать на такие преступления. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности либо самой принадлежности дивизии к войскам СС.
Ведется предварительное следствие в отношении гражданина Латвийской Республики, ветерана "Латышского легиона СС" Висвалдиса Лациса. Установлено, что в ноябре 2017 года в Риге под его авторством была издана книга "Латышский легион в свете истины", в тексте которой Лацис одобрил совершенные полицейскими батальонами "Латышского легиона СС" военные преступления против мирного населения. В апреле 2020 года Лацис умер, однако прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников, то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается.
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В текущем году было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сноса в Чешской Республике памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который является символом воинской славы России.
Буквально недавно отмечен еще один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России — в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка.
— Чего в конечном итоге вы хотите достичь?
— Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в состав которого вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности".
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Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории. Они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла. Именно поэтому мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЕвропаИнтервью
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