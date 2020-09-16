https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577306739.html

ЕК предложит европейский аналог "акта Магнитского"

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выйдет с предложением по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского" в США. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:26

2020-09-16T11:26

2020-09-16T11:33

урсула фон дер ляйен

сша

еврокомиссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава ЕК <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> заявила, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> выйдет с предложением по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского" в США."Этот дом (<a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> - ред.) много раз призывал к европейскому "акту Магнитского". Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением", - сказал она, выступая на пленарной сессии ЕП.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575655118.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, сша, еврокомиссия, в мире