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ЕК предложит европейский аналог "акта Магнитского"
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выйдет с предложением по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского" в США. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:26
2020-09-16T11:33
урсула фон дер ляйен
сша
еврокомиссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава ЕК <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> заявила, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> выйдет с предложением по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского" в США."Этот дом (<a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> - ред.) много раз призывал к европейскому "акту Магнитского". Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением", - сказал она, выступая на пленарной сессии ЕП.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
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урсула фон дер ляйен, сша, еврокомиссия, в мире

ЕК предложит европейский аналог "акта Магнитского"

11:26 16.09.2020 (обновлено: 11:33 16.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выйдет с предложением по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского" в США.
"Этот дом (Европарламент - ред.) много раз призывал к европейскому "акту Магнитского". Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением", - сказал она, выступая на пленарной сессии ЕП.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 16:59
Депутат: заявление ЕК по Белоруссии нацелено на радикализацию ситуации
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
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Урсула фон дер ЛяйенСШАЕврокомиссияВ мире
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