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https://ria.ru/20200916/romanova-1577327357.html
Экс-солистка "ВИА Гры" восхитила фанатов откровенным фото в нижнем белье
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова (Наталья Могиленец) поделилась в Instagram кадром из своей новой провокационной фотосессии. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:51
2020-09-16T15:51
шоу-бизнес
виа гра
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Экс-солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Миша Романова (Наталья Могиленец) поделилась в Instagram кадром из своей новой провокационной фотосессии. На снимках девушка позирует в черном кружевном нижнем белье, прикрывшись накидкой из искусственного меха. Ее образ дополняют укладка в стиле Золотого века <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуда</a> и массивные украшения. Фотография певицы привела фанатов в восторг, и они осыпали звезду комплиментами. "Невероятно красивая!" — написала sheremettseva25."Бомбически", — восхитилась olamania25."Просто нет слов, какой прекрасный образ…" — прокомментировал снимок Романовой invisible.k_.Пользователи соцсети также похвалили фигуру певицы и отметили, что она похожа на <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Лободу</a>. "Белье и фигура замечательные", — выразил мнение antoxin11."Лобода №2", — добавила Ранее похожим снимком делилась экс-солистка группы "Серебро". На нем <a href="http://ria.ru/person_polina-favorskaya/" target="_blank" data-auto="true">Полина Фаворская</a> <a href="https://ria.ru/20200911/serebro-1577068012.html" target="_blank">лежит в нижнем белье</a> на кровати.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/loboda-1577149856.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
шоу-бизнес, виа гра

Экс-солистка "ВИА Гры" восхитила фанатов откровенным фото в нижнем белье

15:51 16.09.2020
7677
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМиша Романова
Миша Романова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова (Наталья Могиленец) поделилась в Instagram кадром из своей новой провокационной фотосессии.
На снимках девушка позирует в черном кружевном нижнем белье, прикрывшись накидкой из искусственного меха. Ее образ дополняют укладка в стиле Золотого века Голливуда и массивные украшения.
Фотография певицы привела фанатов в восторг, и они осыпали звезду комплиментами.
"Невероятно красивая!" — написала sheremettseva25.
"Бомбически", — восхитилась olamania25.
"Просто нет слов, какой прекрасный образ…" — прокомментировал снимок Романовой
invisible.k_.
Пользователи соцсети также похвалили фигуру певицы и отметили, что она похожа на Светлану Лободу.
Певица Светлана Лобода представит на Евровидении-2009 Украину - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 21:01
"Не простудитесь". Пользователи Сети обсудили "бесконечные ноги" Лободы
"Белье и фигура замечательные", — выразил мнение antoxin11.
"Лобода №2", — добавила
Ранее похожим снимком делилась экс-солистка группы "Серебро". На нем Полина Фаворская лежит в нижнем белье на кровати.
310021
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Шоу-бизнесВИА Гра
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