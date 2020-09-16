https://ria.ru/20200916/romanova-1577327357.html

Экс-солистка "ВИА Гры" восхитила фанатов откровенным фото в нижнем белье

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова (Наталья Могиленец) поделилась в Instagram кадром из своей новой провокационной фотосессии. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:51

2020-09-16T15:51

2020-09-16T15:51

шоу-бизнес

виа гра

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Экс-солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Миша Романова (Наталья Могиленец) поделилась в Instagram кадром из своей новой провокационной фотосессии. На снимках девушка позирует в черном кружевном нижнем белье, прикрывшись накидкой из искусственного меха. Ее образ дополняют укладка в стиле Золотого века <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуда</a> и массивные украшения. Фотография певицы привела фанатов в восторг, и они осыпали звезду комплиментами. "Невероятно красивая!" — написала sheremettseva25."Бомбически", — восхитилась olamania25."Просто нет слов, какой прекрасный образ…" — прокомментировал снимок Романовой invisible.k_.Пользователи соцсети также похвалили фигуру певицы и отметили, что она похожа на <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Лободу</a>. "Белье и фигура замечательные", — выразил мнение antoxin11."Лобода №2", — добавила Ранее похожим снимком делилась экс-солистка группы "Серебро". На нем <a href="http://ria.ru/person_polina-favorskaya/" target="_blank" data-auto="true">Полина Фаворская</a> <a href="https://ria.ru/20200911/serebro-1577068012.html" target="_blank">лежит в нижнем белье</a> на кровати.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/loboda-1577149856.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, виа гра