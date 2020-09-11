https://ria.ru/20200911/serebro-1577068012.html
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенным фото в нижнем белье
Бывшая солистка группы "Серебро" Полина Фаворская опубликовала в Instagram фото, на котором она в нижнем белье лежит на кровати. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:00
2020-09-11T02:00
2020-09-11T08:03
полина фаворская
россия
шоу-бизнес
серебро
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_polina-favorskaya/" target="_blank" data-auto="true">Полина Фаворская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE9RstDqLSZ/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото, на котором она в нижнем белье лежит на кровати."Сквозь пространство и время", — написала исполнительница под фотографией.Снимок Фаворской впечатлил ее фанатов."Ох, ну и горячая", — написал sasha_m_ing."Что делаешь вечером", — спросил vokzy.В ответ артистка написала ему, что "гуляет с ним"."Куколка", — высказался 9346aisha."Умеешь красиво себя показать", — добавил ozerovaleksan.
https://rsport.ria.ru/20200902/tennis-1576622141.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина фаворская, россия, шоу-бизнес, серебро
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Бывшая солистка группы "Серебро" Полина Фаворская
опубликовала в Instagram
фото, на котором она в нижнем белье лежит на кровати.
"Сквозь пространство и время", — написала исполнительница под фотографией.
Снимок Фаворской впечатлил ее фанатов.
"Ох, ну и горячая", — написал sasha_m_ing.
"Что делаешь вечером", — спросил vokzy.
В ответ артистка написала ему, что "гуляет с ним".
"Куколка", — высказался 9346aisha.
"Умеешь красиво себя показать", — добавил ozerovaleksan.