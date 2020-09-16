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Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины озвучило свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля Киева. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:52
2020-09-16T16:18
ситуация на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
москва
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Государственное бюро расследований (ГБР) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> озвучило свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Об этом сообщается на <a href="https://dbr.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.В сообщении говорится, что с 2012 года на Украине началось "умышленное" понижение боеспособности вооруженных сил. Госбюро расследований назвало пять основных причин, якобы из-за которых Киев потерял контроль над Крымом.Первой причиной названо "преступное сокращение" армии в 2012 и 2013 годах. Численность <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> снизилась с 240 до 162 тысяч человек.Второй фактор — значительное понижение штатной численности военкоматов."Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55 процентов", — утверждается в материале.Третьей причиной названо "уничтожение ПВО Крыма". Речь, в частности, идет о передаче системы ПВО в командование <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a> на полуострове, которое в дальнейшем "перешло на сторону врага", а также о сокращении одной из двух бригад ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300В</a> и остановке модернизации систем С-125 и С200В.Кроме того, ГБР заявило о незаконных организационных изменениях и в ВСУ, которые не были внесены в оборонные документы. Это, как утверждают в ведомстве, не позволило сформировать ударную группу в период крымских событий.В качестве пятой причины названо неприятие мер по реагированию на внешние угрозы. Следователи утверждают, что ВСУ игнорировало сообщения разведки о "наступательной операции со стороны России" и не привело армию в состояние наивысшей боеготовности, не организовало территориальную оборону и не провело широкомасштабные военные учения на полуострове.В заключение говорится о том, что совокупность этих причин привела к потере Украиной контроля над Крымом. В сообщении не указано, каким образом недопущение этих пяти факторов могло помочь удержать полуостров в составе страны после госпереворота в Киеве.Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tjagnibok/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тягнибок</a>, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их, как веник". Генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Koval/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Коваль</a>, исполнявший обязанности главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Украины</a>, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Республики Крым</a> и 95,6 процента жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
https://ria.ru/20200706/1573926395.html
https://ria.ru/20200313/1568560593.html
https://ria.ru/20200706/1573962880.html
Истинная причина-Крыму с предателями и фашистами точно не по пути!
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Фантомные боли, никак не привыкнут к реальности.
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москва
республика крым
севастополь
украина
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ситуация на украине, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, москва, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Украина назвала "истинные причины" потери Крыма

15:52 16.09.2020 (обновлено: 16:18 16.09.2020)
51742
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины озвучило свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля Киева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что с 2012 года на Украине началось "умышленное" понижение боеспособности вооруженных сил. Госбюро расследований назвало пять основных причин, якобы из-за которых Киев потерял контроль над Крымом.
Первой причиной названо "преступное сокращение" армии в 2012 и 2013 годах. Численность ВСУ снизилась с 240 до 162 тысяч человек.
Второй фактор — значительное понижение штатной численности военкоматов.
"Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55 процентов", — утверждается в материале.
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Третьей причиной названо "уничтожение ПВО Крыма". Речь, в частности, идет о передаче системы ПВО в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем "перешло на сторону врага", а также о сокращении одной из двух бригад ЗРК С-300В и остановке модернизации систем С-125 и С200В.
Кроме того, ГБР заявило о незаконных организационных изменениях и в ВСУ, которые не были внесены в оборонные документы. Это, как утверждают в ведомстве, не позволило сформировать ударную группу в период крымских событий.
В качестве пятой причины названо неприятие мер по реагированию на внешние угрозы. Следователи утверждают, что ВСУ игнорировало сообщения разведки о "наступательной операции со стороны России" и не привело армию в состояние наивысшей боеготовности, не организовало территориальную оборону и не провело широкомасштабные военные учения на полуострове.
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В заключение говорится о том, что совокупность этих причин привела к потере Украиной контроля над Крымом. В сообщении не указано, каким образом недопущение этих пяти факторов могло помочь удержать полуостров в составе страны после госпереворота в Киеве.
Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их, как веник". Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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Популярные комментарии
Истинная причина-Крыму с предателями и фашистами точно не по пути!
16 сентября, 16:02
zzaa_stss
20520100
Фантомные боли, никак не привыкнут к реальности.
16 сентября, 15:58
Александр НевскийАлександр Невский
16242201
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