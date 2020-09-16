https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html

Украина назвала "истинные причины" потери Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины озвучило свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля Киева. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:52

2020-09-16T15:52

2020-09-16T16:18

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вооруженные силы украины

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Государственное бюро расследований (ГБР) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> озвучило свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Об этом сообщается на <a href="https://dbr.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.В сообщении говорится, что с 2012 года на Украине началось "умышленное" понижение боеспособности вооруженных сил. Госбюро расследований назвало пять основных причин, якобы из-за которых Киев потерял контроль над Крымом.Первой причиной названо "преступное сокращение" армии в 2012 и 2013 годах. Численность <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> снизилась с 240 до 162 тысяч человек.Второй фактор — значительное понижение штатной численности военкоматов."Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55 процентов", — утверждается в материале.Третьей причиной названо "уничтожение ПВО Крыма". Речь, в частности, идет о передаче системы ПВО в командование <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Украины</a> на полуострове, которое в дальнейшем "перешло на сторону врага", а также о сокращении одной из двух бригад ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300В</a> и остановке модернизации систем С-125 и С200В.Кроме того, ГБР заявило о незаконных организационных изменениях и в ВСУ, которые не были внесены в оборонные документы. Это, как утверждают в ведомстве, не позволило сформировать ударную группу в период крымских событий.В качестве пятой причины названо неприятие мер по реагированию на внешние угрозы. Следователи утверждают, что ВСУ игнорировало сообщения разведки о "наступательной операции со стороны России" и не привело армию в состояние наивысшей боеготовности, не организовало территориальную оборону и не провело широкомасштабные военные учения на полуострове.В заключение говорится о том, что совокупность этих причин привела к потере Украиной контроля над Крымом. В сообщении не указано, каким образом недопущение этих пяти факторов могло помочь удержать полуостров в составе страны после госпереворота в Киеве.Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tjagnibok/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тягнибок</a>, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их, как веник". Генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Koval/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Коваль</a>, исполнявший обязанности главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Украины</a>, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Республики Крым</a> и 95,6 процента жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20200706/1573926395.html

https://ria.ru/20200313/1568560593.html

https://ria.ru/20200706/1573962880.html

zaa_stss Истинная причина-Крыму с предателями и фашистами точно не по пути! 208

Александр Невский Фантомные боли, никак не привыкнут к реальности. 171

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