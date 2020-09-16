https://ria.ru/20200916/preparat-1577306812.html
"Вектор" начал клинические исследования препарата против оспы
Клинические испытания первого отечественного химиопрепарата против оспы стартовали в Государственном научном центре "Вектор", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:27
2020-09-16T11:27
2020-09-16T11:36
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Клинические испытания первого отечественного химиопрепарата против оспы стартовали в Государственном научном центре "Вектор", сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках Разрешения на проведение клинических исследований от 22 июля 2020 года № 357 приступило к проведению I фазы клинического исследования нового противооспенного химиопрепарата НИОХ-14", - говорится в сообщении.В исследовании препарата принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, продлится испытание 174 дня, уточнили в пресс-службе.Препарат НИОХ-14 является совместной разработкой центра "Вектор" Роспотребнадзора и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, это первый отечественный химический препарат для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200720/1574593223.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество