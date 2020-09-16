https://ria.ru/20200916/otpusk-1577315060.html

Туристы из России рассказали, как провели отпуск в этом году

Туристы рассказали, как и где провели отпуск в этом году, сообщает аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:52

2020-09-16T13:52

2020-09-16T13:55

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туризм

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Туристы рассказали, как и где провели отпуск в этом году, сообщает аналитический центр НАФИ.Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей в 53 регионах и выяснили, что 81 процент респондентов минувшим летом не ездили отдыхать. Большинство из них – жители Москвы и Санкт-Петербурга (86 процентов), а также люди в возрасте 60 лет и старше (90 процентов).Поехать в летний отпуск смогли 19 процентов россиян, тогда как весной это планировали сделать девять процентов. "Такое двукратное превышение связано как с общей усталостью населения от ограничений ввиду пандемии, так и с активными действиями всех игроков туристического рынка, – говорит Иванкова. – Ростуризмом совместно с ведущими туроператорами были сформированы новые продукты, много внимания уделялось продвижению отдыха внутри страны". Тем не менее, по сравнению с 2019 годом туристический поток снизился на 10 процентов. "Пока сохраняются ограничения на въезд во многие страны, это – небольшое падение. До пандемии большинство тех, кто не выезжал на отдых за рубеж, предпочитали проводить отпуск дома или на даче, по России путешествовали около четверти населения страны", — добавляет представитель НАФИ . Туристы, нашедшие возможность отправиться в отпуск, чаще всего перемещались на автомобиле – их число составило 63 процента от всех путешествующих летом. Самолет или поезд выбрали по 16 процентов, а автобус – пять процентов. Для сравнения: по данным апрельского опроса НАФИ, большинство российских туристов планировали добираться до места отдыха на самолете (84 процента), вдвое меньше – на машине (41 процент).

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, санкт-петербург