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Туризм
https://ria.ru/20200916/otpusk-1577315060.html
Туристы из России рассказали, как провели отпуск в этом году
Туристы рассказали, как и где провели отпуск в этом году, сообщает аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:52
2020-09-16T13:55
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Туристы рассказали, как и где провели отпуск в этом году, сообщает аналитический центр НАФИ.Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей в 53 регионах и выяснили, что 81 процент респондентов минувшим летом не ездили отдыхать. Большинство из них – жители Москвы и Санкт-Петербурга (86 процентов), а также люди в возрасте 60 лет и старше (90 процентов).Поехать в летний отпуск смогли 19 процентов россиян, тогда как весной это планировали сделать девять процентов. "Такое двукратное превышение связано как с общей усталостью населения от ограничений ввиду пандемии, так и с активными действиями всех игроков туристического рынка, – говорит Иванкова. – Ростуризмом совместно с ведущими туроператорами были сформированы новые продукты, много внимания уделялось продвижению отдыха внутри страны". Тем не менее, по сравнению с 2019 годом туристический поток снизился на 10 процентов. "Пока сохраняются ограничения на въезд во многие страны, это – небольшое падение. До пандемии большинство тех, кто не выезжал на отдых за рубеж, предпочитали проводить отпуск дома или на даче, по России путешествовали около четверти населения страны", — добавляет представитель НАФИ . Туристы, нашедшие возможность отправиться в отпуск, чаще всего перемещались на автомобиле – их число составило 63 процента от всех путешествующих летом. Самолет или поезд выбрали по 16 процентов, а автобус – пять процентов. Для сравнения: по данным апрельского опроса НАФИ, большинство российских туристов планировали добираться до места отдыха на самолете (84 процента), вдвое меньше – на машине (41 процент).
https://ria.ru/20200914/ekspeditsiya-1576887935.html
https://ria.ru/20200915/astroturizm-1577078498.html
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, санкт-петербург

Туристы из России рассказали, как провели отпуск в этом году

13:52 16.09.2020 (обновлено: 13:55 16.09.2020)
386
© РИА Новости / Владимир СергеевТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Туристы рассказали, как и где провели отпуск в этом году, сообщает аналитический центр НАФИ.
Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей в 53 регионах и выяснили, что 81 процент респондентов минувшим летом не ездили отдыхать. Большинство из них – жители Москвы и Санкт-Петербурга (86 процентов), а также люди в возрасте 60 лет и старше (90 процентов).
"Москвичи и питерцы чаще остальных жителей России выезжают отдыхать за границу – к морю – в летний отпускной сезон. Поэтому, в условиях действующих ограничений, многие жители двух столиц остались дома, – комментирует директор направления исследований "Туризм и транспорт" НАФИ Ирина Иванкова. – Кроме того, в этих городах хорошо развита досуговая сфера, есть возможность отдохнуть и получить новые впечатления, не выезжая за их пределы".
Поехать в летний отпуск смогли 19 процентов россиян, тогда как весной это планировали сделать девять процентов. "Такое двукратное превышение связано как с общей усталостью населения от ограничений ввиду пандемии, так и с активными действиями всех игроков туристического рынка, – говорит Иванкова. – Ростуризмом совместно с ведущими туроператорами были сформированы новые продукты, много внимания уделялось продвижению отдыха внутри страны".
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Тем не менее, по сравнению с 2019 годом туристический поток снизился на 10 процентов. "Пока сохраняются ограничения на въезд во многие страны, это – небольшое падение. До пандемии большинство тех, кто не выезжал на отдых за рубеж, предпочитали проводить отпуск дома или на даче, по России путешествовали около четверти населения страны", — добавляет представитель НАФИ .
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Туристы, нашедшие возможность отправиться в отпуск, чаще всего перемещались на автомобиле – их число составило 63 процента от всех путешествующих летом. Самолет или поезд выбрали по 16 процентов, а автобус – пять процентов. Для сравнения: по данным апрельского опроса НАФИ, большинство российских туристов планировали добираться до места отдыха на самолете (84 процента), вдвое меньше – на машине (41 процент).
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