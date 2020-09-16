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Эсеры предложили запретить платное обучение в государственных вузах
"Справедливая Россия" работает над инициативой, запрещающей государственным вузам вести платное обучение, сообщил лидер партии Сергей Миронов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:44
2020-09-16T11:57
навигатор абитуриента
сергей миронов
справедливая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" работает над инициативой, запрещающей государственным вузам вести платное обучение, сообщил лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>."Мы считаем, что коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас все больше и больше платных мест. Мы считаем, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно", - сказал Миронов журналистам."Частные вузы - пожалуйста, взимайте деньги. Это ваше право. Но государственные вузы должны обеспечивать выполнение нормы конституции. И такую инициативу мы готовим", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20200525/1571977604.html
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РИА Новости
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60
навигатор абитуриента, сергей миронов, справедливая россия, общество

Эсеры предложили запретить платное обучение в государственных вузах

11:44 16.09.2020 (обновлено: 11:57 16.09.2020)
1591
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия" работает над инициативой, запрещающей государственным вузам вести платное обучение, сообщил лидер партии Сергей Миронов.
"Мы считаем, что коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас все больше и больше платных мест. Мы считаем, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно", - сказал Миронов журналистам.
"Частные вузы - пожалуйста, взимайте деньги. Это ваше право. Но государственные вузы должны обеспечивать выполнение нормы конституции. И такую инициативу мы готовим", - добавил парламентарий.
Школьники на занятии по математике - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая, 20:18
Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе
8031128
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Навигатор абитуриентаСергей МироновСправедливая РоссияОбщество
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