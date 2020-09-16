https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577308048.html

Эсеры предложили запретить платное обучение в государственных вузах

"Справедливая Россия" работает над инициативой, запрещающей государственным вузам вести платное обучение, сообщил лидер партии Сергей Миронов. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:44

2020-09-16T11:44

2020-09-16T11:57

навигатор абитуриента

сергей миронов

справедливая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" работает над инициативой, запрещающей государственным вузам вести платное обучение, сообщил лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>."Мы считаем, что коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас все больше и больше платных мест. Мы считаем, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно", - сказал Миронов журналистам."Частные вузы - пожалуйста, взимайте деньги. Это ваше право. Но государственные вузы должны обеспечивать выполнение нормы конституции. И такую инициативу мы готовим", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20200525/1571977604.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, сергей миронов, справедливая россия, общество