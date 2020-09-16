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Биография Нобуо Киси
Японский государственный деятель Нобуо Киси родился 1 апреля 1959 года в Токио (Япония). Единокровный брат бывшего премьер-министра Японии (2006-2007,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:20
2020-09-16T12:20
отставки и назначения - новости
нобуо киси
япония
справки
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Японский государственный деятель Нобуо Киси родился 1 апреля 1959 года в Токио (Япония). Единокровный <a href="https://ria.ru/20200916/kisi-1577300995.html" target="_blank">брат</a> бывшего премьер-министра Японии (2006-2007, 2012-2020) Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии. В 1981 году <a href="http://www.kyowakyokai.or.jp/about/01-02-06.html" target="_blank">окончил </a>экономический факультет Университета Кэйо.После окончания университета присоединился к компании Sumitomo Corporation, работал в США, Вьетнаме, Австралии и др. В 2002 году покинул компанию, чтобы начать политическую карьеру. В 2004 году был <a href="https://www.mofa.go.jp/p_pd/dpr/page24e_000164.html" target="_blank">избран</a> в Палату советников (верхняя палата парламента Японии). В 2010 году был переизбран.В августе 2008 года – парламентский вице-министр обороны в правительстве Ясуо Фукуда, с сентября 2008 года – парламентский вице-министр обороны в правительстве Таро Асо.С октября 2011 года – председатель специального комитета по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), председатель комитета по иностранным делам и обороне.В декабре 2012 года был впервые избран в Палату представителей (нижняя палата парламента Японии). Возглавлял комитеты по иностранным делам и по конституции Палаты представителей.В сентябре 2013 года занял должность старшего парламентского вице-министра иностранных дел во втором кабинете Синдзо Абэ.С сентября 2014 года – возглавлял комитет по правилам и административным вопросам Палаты представителей. Был председателем специального комитета по ядерным проблемам, а также совещательного совета по политической этике палаты представителей.В декабре 2014 года был переизбран в Палату представителей. <a href="http://www.kyowakyokai.or.jp/about/01-04cm.html" target="_blank">С апреля 2015</a> – исполняющий обязанности президента Foundation Kyowa Association – аналитического центра при правительстве. С января 2016 года – председатель комитета по иностранным делам в нижней палате парламента.В августе 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел в третьем кабинете Синдзо Абэ. В октябре 2017 года <a href="http://kishi-jpn.com/profile.html" target="_blank">вновь был переизбран</a> в Палату представителей, возглавлял ряд парламентских комитетов. 16 сентября 2020 года <a href="https://ria.ru/20200916/pravitelstvo-1577302053.html" target="_blank">назначен</a> министром обороны в правительстве Ёсихидэ Суга.Член Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.<br> Заместитель председателя политического комитета конгресса ЛДП.Женат, двое детей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
япония
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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отставки и назначения - новости, нобуо киси, япония, справки

Биография Нобуо Киси

12:20 16.09.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси, назначенный на должность министра обороны в правительстве Ёсихидэ Суга, прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио
Нобуо Киси, назначенный на должность министра обороны в правительстве Ёсихидэ Суга, прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Японский государственный деятель Нобуо Киси родился 1 апреля 1959 года в Токио (Япония). Единокровный брат бывшего премьер-министра Японии (2006-2007, 2012-2020) Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.
В 1981 году окончил экономический факультет Университета Кэйо.
После окончания университета присоединился к компании Sumitomo Corporation, работал в США, Вьетнаме, Австралии и др. В 2002 году покинул компанию, чтобы начать политическую карьеру.
В 2004 году был избран в Палату советников (верхняя палата парламента Японии). В 2010 году был переизбран.
В августе 2008 года – парламентский вице-министр обороны в правительстве Ясуо Фукуда, с сентября 2008 года – парламентский вице-министр обороны в правительстве Таро Асо.
С октября 2011 года – председатель специального комитета по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), председатель комитета по иностранным делам и обороне.
В декабре 2012 года был впервые избран в Палату представителей (нижняя палата парламента Японии). Возглавлял комитеты по иностранным делам и по конституции Палаты представителей.
В сентябре 2013 года занял должность старшего парламентского вице-министра иностранных дел во втором кабинете Синдзо Абэ.
С сентября 2014 года – возглавлял комитет по правилам и административным вопросам Палаты представителей. Был председателем специального комитета по ядерным проблемам, а также совещательного совета по политической этике палаты представителей.
В декабре 2014 года был переизбран в Палату представителей.
С апреля 2015 – исполняющий обязанности президента Foundation Kyowa Association – аналитического центра при правительстве.
С января 2016 года – председатель комитета по иностранным делам в нижней палате парламента.
В августе 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел в третьем кабинете Синдзо Абэ.
В октябре 2017 года вновь был переизбран в Палату представителей, возглавлял ряд парламентских комитетов.
16 сентября 2020 года назначен министром обороны в правительстве Ёсихидэ Суга.
Член Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.
Заместитель председателя политического комитета конгресса ЛДП.
Женат, двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Отставки и назначения - НовостиНобуо КисиЯпонияСправки
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