https://ria.ru/20200916/kisi-1577300995.html

Младший брат Синдзо Абэ стал главой Минобороны Японии

Министром обороны Японии в правительстве нового премьер-министра страны Ёсихидэ Суги стал Нобуо Киси, младший брат экс-премьера Синдзо Абэ. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:54

2020-09-16T09:54

2020-09-16T09:59

есихидэ суга

нобуо киси

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министром обороны <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в правительстве нового премьер-министра страны <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суги</a> стал <a href="http://ria.ru/person_Nobuo_Kisi/" target="_blank" data-auto="true">Нобуо Киси</a>, младший брат экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.На посту главы военного ведомства Киси сменил <a href="http://ria.ru/person_Taro_Kono/" target="_blank" data-auto="true">Таро Коно</a>, который стал министром по делам административной реформы.Нобуо Киси - единокровный брат ушедшего в отставку по состоянию здоровья бывшего премьера Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.

https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577296828.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, нобуо киси, синдзо абэ, япония, в мире