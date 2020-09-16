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Младший брат Синдзо Абэ стал главой Минобороны Японии
Министром обороны Японии в правительстве нового премьер-министра страны Ёсихидэ Суги стал Нобуо Киси, младший брат экс-премьера Синдзо Абэ. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:54
2020-09-16T09:59
есихидэ суга
нобуо киси
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министром обороны <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в правительстве нового премьер-министра страны <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суги</a> стал <a href="http://ria.ru/person_Nobuo_Kisi/" target="_blank" data-auto="true">Нобуо Киси</a>, младший брат экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.На посту главы военного ведомства Киси сменил <a href="http://ria.ru/person_Taro_Kono/" target="_blank" data-auto="true">Таро Коно</a>, который стал министром по делам административной реформы.Нобуо Киси - единокровный брат ушедшего в отставку по состоянию здоровья бывшего премьера Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.
https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577296828.html
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есихидэ суга, нобуо киси, синдзо абэ, япония, в мире

Младший брат Синдзо Абэ стал главой Минобороны Японии

09:54 16.09.2020 (обновлено: 09:59 16.09.2020)
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© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Fotolia / nmann77
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Министром обороны Японии в правительстве нового премьер-министра страны Ёсихидэ Суги стал Нобуо Киси, младший брат экс-премьера Синдзо Абэ.
Назначения на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
На посту главы военного ведомства Киси сменил Таро Коно, который стал министром по делам административной реформы.
Нобуо Киси - единокровный брат ушедшего в отставку по состоянию здоровья бывшего премьера Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.
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Есихидэ СугаНобуо КисиСиндзо АбэЯпонияВ мире
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