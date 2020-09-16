https://ria.ru/20200916/pravitelstvo-1577302053.html

В Японии сформировали новое правительство

Новый состав правительства сформирован в среду в Японии в связи с отставкой бывшего премьера Синдзо Абэ, которого сменил на посту главы кабинета министров... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:11

2020-09-16T10:11

2020-09-16T10:12

есихидэ суга

таро асо

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<strong>ТОКИО, 16 сен – РИА Новости.</strong> Новый состав правительства сформирован в среду в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в связи с отставкой бывшего премьера Синдзо Абэ, которого сменил на посту главы кабинета министров 71-летний Ёсихидэ Суга.Трансляцию назначений на министерские посты в прямом эфире вел телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.На должности главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> остался 64-летний <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a>, который стал министром иностранных дел страны в сентябре 2019 года. На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил о намерении продолжать переговоры с Россией по мирному договору.Также прежним остался министр экономики, торговли и промышленности Японии 64-летний Хироси Кадзияма, который является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией.Министром обороны страны стал 61-летний Нобуо Киси, младший брат бывшего премьера Абэ, бывший заместитель главы МИД Японии. На посту главы военного ведомства Киси сменил 57-летнего Таро Коно, который стал министром по делам административной реформы.Нобуо Киси - единокровный брат ушедшего в отставку по состоянию здоровья бывшего премьера Синдзо Абэ. У них разные фамилии, поскольку Нобуо Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.Генеральным секретарем кабинета министров Японии, которым до сих пор был сам Ёсихидэ Суга, стал 64-летний бывший министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. В нынешнем году он был на виду у всей страны на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемической борьбы в Японии с COVID-19.Вице-премьером правительства Японии, министром финансов остался 79-летний Таро Асо, который занимает этот пост с 2012 года.Министром внутренних дел и коммуникаций стал бывший глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда. Соответственно, комитет возглавит Хатиро Оконоги.Министр по делам цифровых технологий стал Такуя Хираи.На пост министра юстиции назначена Ёко Камикава.Министерство труда и социального благосостояния возглавил Норихиса Тамура.Министром сельского, лесного и рыбного хозяйства стал Котаро Ногами.Политик Кацуэй Хирасава назначен на пост министра по делам восстановления после стихийных бедствий.Министром по делам сохранения населения на уровне выше 100 миллионов стал Тэцуси Сакамото.Коити Хагиуда остался министром образования и науки, Кадзуёси Акабанэ - министром национальных земель и транспорта, Синдзиро Коидзуми - министром окружающей среды, Ясутоси Нисимура - министром по делам восстановления экономики, а пост министра по делам Олимпиады и Паралимпийских игр сохранила Сэйко Хасимото. Проведение игр в Токио отложено до 2021 года из-за пандемии коронавируса.В кабинете министров Японии введена должность министра по делам всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке, и на этот пост назначен Синдзи Иноуэ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/politika-1577301090.html

https://ria.ru/20200916/suga-1577297051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, таро асо, мид японии‎, япония, токио, в мире