https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577346749.html

США и Британия призвали Россию к прозрачности по делу Навального

Госсекретарь США Майк Помпео заявил после встречи с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, что две страны призывают Россию к прозрачности действий по... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:43

2020-09-16T19:43

2020-09-16T19:43

госпитализация алексея навального

доминик рааб

майк помпео

g7

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

москва

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил после встречи с главой МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Домиником Раабом</a>, что две страны призывают Россию к прозрачности действий по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."…Мы вместе осуждаем отравление Алексея Навального. Применение какого-либо химического оружия при каких-либо обстоятельствах неприемлемо… Мы присоединяемся к странам <a href="http://ria.ru/organization_G7/" target="_blank" data-auto="true">G7</a> с требованием, чтобы Россия действовала прозрачно, и сейчас мы вновь повторяем призыв к этому", - сказал Помпео.По словам Рааба, ситуация с Навальным является "главной обеспокоенностью". "За это должна быть ответственность. Мы работаем со всеми партнерами для этого. Я думаю, что российские власти обязаны объяснить, что произошло с господином Навальным, путем полного и прозрачного расследования", - отметил он.Во вторник Помпео заявлял, что инцидент с Навальным требует тщательного и полного расследования с привлечением разных стран мира.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200916/voprosy-1577337941.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577314041.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577285642.html

ivanignat5519 Сша и Британия? Чего серьёзно? 😂До по барабану! Идете лесом! Мы сами себе хозяева, сами разберемся, как нам вести себя с Беларусии, и как нужно вести с якобы отправленным новальным! 💪 31

Александр И Срочно меняю 2 последних слова в вопросе "Ты, что, дурак конченый!?" на "США и Британия!?" Просто хит:) 25

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москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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