https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577293136.html

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным. Дипломаты считают, что в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T01:03

2020-09-16T01:03

2020-09-16T03:12

госпитализация алексея навального

россия

европарламент

хайко маас

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

левада-центр

москва

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Постоянное представительство России при <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> направило в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> письмо с вопросами по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Дипломаты считают, что в обвинениях, выдвинутых в адрес <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, имеется много несостыковок.Соответствующий комментарий опубликован на <a href="https://russiaeu.ru/en/news/permanent-mission-russian-federation-european-union-comments-situation-alexey-navalny" target="_blank">сайте</a> российской миссии.Как отмечается в документе, необходимость такой публикации объясняется мощной информационной кампанией в средствах массовой информации и официальных кругах Евросоюза, а также содержится призыв рассмотреть инцидент максимально прозрачно.Нелогичность обвиненийРоссийские дипломаты особо подчеркнули нелогичность обвинений в адрес Москвы.Так, постпредство задалось вопросом, "есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей "отравить" Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, где "Новичок" могут идентифицировать".Нестыковкой считается и то, что уровень поддержки политика "едва достигает двух процентов". Постпредство ссылается на данные "<a href="http://ria.ru/organization_Levada_centr/" target="_blank" data-auto="true">Левада-центра</a>" от июля 2020 года. Кроме того, авторы не понимают, почему Навального в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> сопровождали сотрудники полиции и агенты спецслужб.Создатели документа добавили, что немецкая сторона отказывается сотрудничать с Россией и не публикует в открытом доступе данные токсикологических экспертиз. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что РФ предлагала создать совместную комиссию по расследованию данного инцидента, но западная сторона не дает согласия.В постпредстве указали на игнорирование того факта, что в течение ряда лет западные специалисты и эксперты <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> разрабатывали химические вещества, связанные с группой "Новичок", в частности в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выдали более 150 патентов на их применение. Дипломаты поинтересовались, почему везде декларируется лишь то, что этот яд якобы разработан в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.Не политизировать ситуациюВ свою очередь глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> во вторник призвал германского коллегу <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным, сообщает внешнеполитическое ведомство по итогам телефонного разговора министров.Что касается ОЗХО, куда Берлин отсылает Москву для получения информации по этому делу, то задействование ее площадки Германией не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества как в рамках организации, так и по зарекомендовавшим себя общепринятым каналам правовой помощи, говорится в сообщении МИД.Не находится в комеСамолет, в котором летел Навальный, 20 августа экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, блогера доставили в местную больницу. На следующий день врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.Позднее Навального перевезли перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в ФРГ.

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577292918.html

https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html

https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577278118.html

Василий Прекрасноволосый Завтра приду в больницу чихая, и с порога заявлю чем вы меня тут заразили, я выходил из дома полностью здоровый, вот и справка домашнего освидетельствования есть. Ну чесслово такие дешёвые аргументы. И всё перечёркивается тем что это ваше мнение что там не было ядов, рейтинг 2 процента и т.д. Да кто поверит после допингов в Сочи, после путешественников в Солсбери, после покушения в Германии, после ихтам нет в крыму, сирии, ливии,цар? Поверят только те кто смотрит россми. 15

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россия

москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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