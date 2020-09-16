https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577292918.html

В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"

Сотрудница Шведского института оборонных исследований (FOI), изучавшего пробы Алексея Навального, Оса Скотт утверждает, что результаты анализов указывают на... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T00:23

2020-09-16T00:23

2020-09-16T01:43

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

швеция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудница Шведского института оборонных исследований (FOI), изучавшего пробы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, Оса Скотт утверждает, что результаты анализов указывают на отравление нейротоксином из группы веществ "Новичок", при этом она не привела никаких доказательств.Издание <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank">Spiegel</a> пишет, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> направила в отделение института, расположенного в городе Умео, образец крови Навального, после того как яд в его организме якобы обнаружила лаборатория бундесвера.Издание отмечает, что Скотт не привела "более точных сведений о варианте "Новичка", найденного у Навального".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577288441.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577286690.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577285642.html

Deis Serbak Иноплалетную жизнь в моче навального еще не нашли? Нет? Значит плохо искали. 39

Tut_en Лживая Европа и противные халуи ,,навальные" 22

21

россия

швеция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, швеция, германия, в мире