https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577359724.html

Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил ранга ряд дипломатов, в том числе поддержавших протесты в стране. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T21:54

2020-09-16T21:54

2020-09-16T22:51

протесты в белоруссии

павел латушко

игорь лещеня

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

франция

белоруссия

словакия

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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> лишил ранга ряд дипломатов, в том числе поддержавших протесты в стране.Так, по указу главы государства ранга чрезвычайного и полномочного посла лишились <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>, ранее работавший послом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, и <a href="http://ria.ru/person_igor-leschenya/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Лещеня</a>, возглавлявший дипмиссию в <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>.Как сообщает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу президента, решение связано с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу. Латушко в последнее время работал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, до этого долгое время трудился в госаппарате, в том числе был послом. Впоследствии он перешел в оппозицию и стал одним из ее лидеров, вошел в президиум Координационного совета по транзиту власти, который объявили неконституционным.Лещеня 16 августа, еще будучи послом в Словакии, выступил с видеообращением, в котором заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан.Обоих уволили с занимаемых должностей, Латушко выехал в Польшу.Еще одним указом Лукашенко уволил и лишил дипломатического ранга посла Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> Василия Марковича "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".Дипломат возглавлял дипмиссию в Латвии с 2018 года, до этого работал послом в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>.

https://ria.ru/20200831/posol-1576549556.html

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html

Арсений Новиков Правильно сделал. 245

piligrimwl Предателей к ногтю 225

22

польша

франция

белоруссия

словакия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, игорь лещеня, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, франция, белоруссия, словакия, в мире