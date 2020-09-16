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КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина
Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:54
2020-09-16T16:54
александр ющенко
владимир ленин (владимир ульянов)
кпрф
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_JUshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ющенко</a> посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a>, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.Ранее нью-йоркский художник Дэвид Датуна в преддверии выборов в США объявил о своих планах построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне. Кроме того, художник обратился к властям Москвы с предложением выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов, если потребуется.Он отметил, что идеи Ленина становятся все более востребованными, особенно в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где кризис капитализма практически привел к столкновению на улице людей, которые представляют пролетариат.
https://ria.ru/20200831/zhirinovskiy-1576546841.html
Прежде чем раздавать советы американцам, нужно КПРФ подать пример личного участия в деле сохранения мощей своего вождя. Но комми решили оставаться в стороне от финансового и какого-нибудь ииного участияучастия, отдав заботу в руки государства. Очень удобно!
56
История террора, убийств, хаоса, изгнания интеллигенции из страны, ненависти к умеющим зарабатывать людям и т.д. и т.п.
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александр ющенко, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, сша, общество

КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

16:54 16.09.2020
1715
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.
Ранее нью-йоркский художник Дэвид Датуна в преддверии выборов в США объявил о своих планах построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне. Кроме того, художник обратился к властям Москвы с предложением выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов, если потребуется.
"Наверное, американский художник не совсем знаком с законодательством нашим. Захоронение Ленина на Красной площади - это решение съезда высшего органа, поэтому такого рода предложения даже не могут быть обсуждаемы. Поэтому я предложу этому художнику изваять, создать, используя свое художественное видение, серию памятников и установить их на центральных площадях американских городов", - сказал Ющенко РИА Новости.
Он отметил, что идеи Ленина становятся все более востребованными, особенно в США, где кризис капитализма практически привел к столкновению на улице людей, которые представляют пролетариат.
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Обсудить 8
Александр ЮщенкоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФСШАОбщество
Популярные комментарии
Прежде чем раздавать советы американцам, нужно КПРФ подать пример личного участия в деле сохранения мощей своего вождя. Но комми решили оставаться в стороне от финансового и какого-нибудь ииного участияучастия, отдав заботу в руки государства. Очень удобно!
16 сентября, 18:52
ИЗИгорь Земский
510001
История террора, убийств, хаоса, изгнания интеллигенции из страны, ненависти к умеющим зарабатывать людям и т.д. и т.п.
16 сентября, 19:23
Максим БулановМаксим Буланов
200002
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