https://ria.ru/20200916/lenin-1577334306.html

КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:54

2020-09-16T16:54

2020-09-16T16:54

александр ющенко

владимир ленин (владимир ульянов)

кпрф

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_JUshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ющенко</a> посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a>, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.Ранее нью-йоркский художник Дэвид Датуна в преддверии выборов в США объявил о своих планах построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне. Кроме того, художник обратился к властям Москвы с предложением выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов, если потребуется.Он отметил, что идеи Ленина становятся все более востребованными, особенно в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где кризис капитализма практически привел к столкновению на улице людей, которые представляют пролетариат.

https://ria.ru/20200831/zhirinovskiy-1576546841.html

Игорь Земский Прежде чем раздавать советы американцам, нужно КПРФ подать пример личного участия в деле сохранения мощей своего вождя. Но комми решили оставаться в стороне от финансового и какого-нибудь ииного участияучастия, отдав заботу в руки государства. Очень удобно! 56

Максим Буланов История террора, убийств, хаоса, изгнания интеллигенции из страны, ненависти к умеющим зарабатывать людям и т.д. и т.п. 40

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ющенко, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, сша, общество