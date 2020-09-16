https://ria.ru/20200916/komik-1577295001.html

На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье

На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T06:58

2020-09-16T06:58

2020-09-16T07:02

ситуация на украине

киев

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".Как сообщается на странице проекта в <a href="https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3493349137383025" target="_blank">Facebook</a>, инцидент произошел перед выступлением Шатайло на стендап-концерте. Напавшие на Шатайло повалили его на землю и брызнули ему в лицо газом. В результате он отделался легкими травмами.Агрессию спровоцировал пост комика, в котором тот пошутил "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации".

https://ria.ru/20200902/kiev-1576626744.html

Егор Панкратов Страна комиков..... 16

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киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, киев, в мире