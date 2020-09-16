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На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье
На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T06:58
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ситуация на украине
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".Как сообщается на странице проекта в <a href="https://www.facebook.com/TVToronto/posts/3493349137383025" target="_blank">Facebook</a>, инцидент произошел перед выступлением Шатайло на стендап-концерте. Напавшие на Шатайло повалили его на землю и брызнули ему в лицо газом. В результате он отделался легкими травмами.Агрессию спровоцировал пост комика, в котором тот пошутил "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации".
https://ria.ru/20200902/kiev-1576626744.html
Страна комиков.....
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ситуация на украине, киев, в мире

На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье

06:58 16.09.2020 (обновлено: 07:02 16.09.2020)
7823
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".
Как сообщается на странице проекта в Facebook, инцидент произошел перед выступлением Шатайло на стендап-концерте. Напавшие на Шатайло повалили его на землю и брызнули ему в лицо газом. В результате он отделался легкими травмами.
Агрессию спровоцировал пост комика, в котором тот пошутил "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации".
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Популярные комментарии
Страна комиков.....
16 сентября, 07:20
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1150000
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