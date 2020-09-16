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https://ria.ru/20200916/kholokost-1577323890.html
"Пугающее открытие": социологи исследовали знания американцев о Холокосте
Одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:19
2020-09-16T15:19
холокост
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов, свидетельствуют данные исследования Комиссии по еврейским материальным искам к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."63% всех респондентов общенационального опроса не знают, что было убито шесть миллионов евреев, 36% думают, что во время холокоста убиты два миллиона или меньше евреев. Кроме того, хотя во время холокоста в Европе было более 40 тысяч лагерей и гетто, 48% респондентов…не могли назвать ни один из них", - говорится в тексте "Опроса знания и осведомленности о Холокосте среди миллениалов и поколения Z".Также отмечается, что 56% опрошенных молодых людей не могли ничего сказать о концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (<a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцим</a>) и лишь 6% респондентов известен лагерь <a href="http://ria.ru/location_Dakhau/" target="_blank" data-auto="true">Дахау</a>."Возможно, одним из самых пугающих открытий этого исследования было то, что 11% опрошенных американцев-миллениалов и представителей поколения Z полагают, что евреи вызвали холокост", - указали специалисты.При этом около 49% молодых людей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> видели в интернете сообщения об отрицании холокоста или искаженную информацию о нем. Наряду с этим 64% опрошенных считают, что в школах обязательно нужно давать знания о холокосте, и 80% думают, что необходимо продолжать усилия по образованию, чтобы это не повторилось вновь.Меньше всего о холокосте знают в американских штатах Аляска, Делавэр, Мэриленд, Нью-Йорк, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Флорида, Миссисипи и Арканзас. Больше всего – в Висконсине, Миннесоте, Массачусетсе, Мэне, Канзасе и ряде других.Исследование проводила компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии. Специалисты опросили одну тысячу человек в 50 американских штатах и провели 200 интервью по стационарному и мобильному телефону или в интернете в каждом штате с участием молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, выбранных случайным образом.Комиссия по еврейским материальным искам к Германии - американская организация, которая представляет интересы евреев всего мира по вопросам компенсации жертвам нацистских преследований или их потомкам.
https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html
https://ria.ru/20200408/1569723713.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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холокост, сша, в мире

"Пугающее открытие": социологи исследовали знания американцев о Холокосте

15:19 16.09.2020
4870
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов, свидетельствуют данные исследования Комиссии по еврейским материальным искам к Германии.
"63% всех респондентов общенационального опроса не знают, что было убито шесть миллионов евреев, 36% думают, что во время холокоста убиты два миллиона или меньше евреев. Кроме того, хотя во время холокоста в Европе было более 40 тысяч лагерей и гетто, 48% респондентов…не могли назвать ни один из них", - говорится в тексте "Опроса знания и осведомленности о Холокосте среди миллениалов и поколения Z".
Также отмечается, что 56% опрошенных молодых людей не могли ничего сказать о концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и лишь 6% респондентов известен лагерь Дахау.
"Возможно, одним из самых пугающих открытий этого исследования было то, что 11% опрошенных американцев-миллениалов и представителей поколения Z полагают, что евреи вызвали холокост", - указали специалисты.
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При этом около 49% молодых людей в США видели в интернете сообщения об отрицании холокоста или искаженную информацию о нем. Наряду с этим 64% опрошенных считают, что в школах обязательно нужно давать знания о холокосте, и 80% думают, что необходимо продолжать усилия по образованию, чтобы это не повторилось вновь.
Меньше всего о холокосте знают в американских штатах Аляска, Делавэр, Мэриленд, Нью-Йорк, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Флорида, Миссисипи и Арканзас. Больше всего – в Висконсине, Миннесоте, Массачусетсе, Мэне, Канзасе и ряде других.
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Исследование проводила компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии. Специалисты опросили одну тысячу человек в 50 американских штатах и провели 200 интервью по стационарному и мобильному телефону или в интернете в каждом штате с участием молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, выбранных случайным образом.
Комиссия по еврейским материальным искам к Германии - американская организация, которая представляет интересы евреев всего мира по вопросам компенсации жертвам нацистских преследований или их потомкам.
9261513145
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ХолокостСШАВ мире
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