https://ria.ru/20200916/kholokost-1577323890.html

"Пугающее открытие": социологи исследовали знания американцев о Холокосте

Одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:19

2020-09-16T15:19

2020-09-16T15:19

холокост

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцать процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, более 60% респондентов не знают, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов, свидетельствуют данные исследования Комиссии по еврейским материальным искам к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."63% всех респондентов общенационального опроса не знают, что было убито шесть миллионов евреев, 36% думают, что во время холокоста убиты два миллиона или меньше евреев. Кроме того, хотя во время холокоста в Европе было более 40 тысяч лагерей и гетто, 48% респондентов…не могли назвать ни один из них", - говорится в тексте "Опроса знания и осведомленности о Холокосте среди миллениалов и поколения Z".Также отмечается, что 56% опрошенных молодых людей не могли ничего сказать о концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (<a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцим</a>) и лишь 6% респондентов известен лагерь <a href="http://ria.ru/location_Dakhau/" target="_blank" data-auto="true">Дахау</a>."Возможно, одним из самых пугающих открытий этого исследования было то, что 11% опрошенных американцев-миллениалов и представителей поколения Z полагают, что евреи вызвали холокост", - указали специалисты.При этом около 49% молодых людей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> видели в интернете сообщения об отрицании холокоста или искаженную информацию о нем. Наряду с этим 64% опрошенных считают, что в школах обязательно нужно давать знания о холокосте, и 80% думают, что необходимо продолжать усилия по образованию, чтобы это не повторилось вновь.Меньше всего о холокосте знают в американских штатах Аляска, Делавэр, Мэриленд, Нью-Йорк, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Флорида, Миссисипи и Арканзас. Больше всего – в Висконсине, Миннесоте, Массачусетсе, Мэне, Канзасе и ряде других.Исследование проводила компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии. Специалисты опросили одну тысячу человек в 50 американских штатах и провели 200 интервью по стационарному и мобильному телефону или в интернете в каждом штате с участием молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, выбранных случайным образом.Комиссия по еврейским материальным искам к Германии - американская организация, которая представляет интересы евреев всего мира по вопросам компенсации жертвам нацистских преследований или их потомкам.

https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html

https://ria.ru/20200408/1569723713.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холокост, сша, в мире