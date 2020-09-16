https://ria.ru/20200916/gosduma-1577330568.html

Госдума отказалась переводить летоисчисление на юлианское

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:24

2020-09-16T16:24

2020-09-16T16:24

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА,16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании отклонила законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году.Проектом федерального закона предлагается исчислять календарные даты с использованием традиционного для России юлианского летоисчисления. Авторы отмечают, что григорианский календарь не совершенен, так как он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.По мнению разработчиков, для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России."Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать", - сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, докладывающий на пленарном заседании позицию комитета.Ранее ЛДПР уже выдвигала такую инициативу, в частности в декабре 2016 года лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> на заседании Госдумы говорил о необходимости вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.Более трехсот лет назад в России было введено новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира"). Вместе с тем, был сохранен юлианский календарь, а григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.

https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html

https://ria.ru/20180214/1514453506.html

АНДРЕЙ КОННИН И вот за это мракобесие они там по полмиллиона в месяц получают! Одни вносят идиотские предложения, другие их отвергают. И все довольны. 17

Сергей Веселов Над эти можно было бы посмеяться, но беда в том что я эту клоунаду оплачиваю. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество