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https://ria.ru/20200916/gosduma-1577330568.html
Госдума отказалась переводить летоисчисление на юлианское
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:24
2020-09-16T16:24
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА,16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании отклонила законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году.Проектом федерального закона предлагается исчислять календарные даты с использованием традиционного для России юлианского летоисчисления. Авторы отмечают, что григорианский календарь не совершенен, так как он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.По мнению разработчиков, для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России."Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать", - сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, докладывающий на пленарном заседании позицию комитета.Ранее ЛДПР уже выдвигала такую инициативу, в частности в декабре 2016 года лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> на заседании Госдумы говорил о необходимости вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.Более трехсот лет назад в России было введено новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира"). Вместе с тем, был сохранен юлианский календарь, а григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.
https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html
https://ria.ru/20180214/1514453506.html
И вот за это мракобесие они там по полмиллиона в месяц получают! Одни вносят идиотские предложения, другие их отвергают. И все довольны.
17
Над эти можно было бы посмеяться, но беда в том что я эту клоунаду оплачиваю.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Госдума отказалась переводить летоисчисление на юлианское

16:24 16.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,16 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году.
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
Проектом федерального закона предлагается исчислять календарные даты с использованием традиционного для России юлианского летоисчисления. Авторы отмечают, что григорианский календарь не совершенен, так как он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.
По мнению разработчиков, для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России.
"Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать", - сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, докладывающий на пленарном заседании позицию комитета.
Ранее ЛДПР уже выдвигала такую инициативу, в частности в декабре 2016 года лидер партии Владимир Жириновский на заседании Госдумы говорил о необходимости вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.
Более трехсот лет назад в России было введено новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира"). Вместе с тем, был сохранен юлианский календарь, а григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.
Введение григорианского календаря. Барельеф на могиле папы Григория XIII в Соборе Святого Петра в Риме - РИА Новости, 1920, 14.02.2018
14 февраля 2018, 03:37
Григорианский календарь
534061713
Обсудить 8
ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
И вот за это мракобесие они там по полмиллиона в месяц получают! Одни вносят идиотские предложения, другие их отвергают. И все довольны.
16 сентября, 16:32
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
1130102
Над эти можно было бы посмеяться, но беда в том что я эту клоунаду оплачиваю.
16 сентября, 16:31
Сергей ВеселовСергей Веселов
800203
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