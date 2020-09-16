https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html

В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:43

2020-09-16T10:43

2020-09-16T11:25

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_b9206484393bf90fb023a63b7b10d141.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.Соответствующее решение принято на заседании в среду.ЛДПР во главе с лидером партии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Жириновским</a> внесла в Госдуму документ, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек.Проектом определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, реализация потребует выделения средств федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. Также, по мнению правительства, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки.

https://ria.ru/20200601/1572279049.html

https://ria.ru/20200601/1572263422.html

12

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество