https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html
В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:43
2020-09-16T10:43
2020-09-16T11:25
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.Соответствующее решение принято на заседании в среду.ЛДПР во главе с лидером партии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Жириновским</a> внесла в Госдуму документ, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек.Проектом определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, реализация потребует выделения средств федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. Также, по мнению правительства, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки.
https://ria.ru/20200601/1572279049.html
https://ria.ru/20200601/1572263422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Комитет Госдумы
по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР
о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.
Соответствующее решение принято на заседании в среду.
ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским
внесла в Госдуму документ, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек.
Проектом определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, реализация потребует выделения средств федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. Также, по мнению правительства, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки.