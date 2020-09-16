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https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html
В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:43
2020-09-16T11:25
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.Соответствующее решение принято на заседании в среду.ЛДПР во главе с лидером партии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Жириновским</a> внесла в Госдуму документ, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек.Проектом определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, реализация потребует выделения средств федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. Также, по мнению правительства, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки.
https://ria.ru/20200601/1572279049.html
https://ria.ru/20200601/1572263422.html
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек

10:43 16.09.2020 (обновлено: 11:25 16.09.2020)
1275
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек.
Соответствующее решение принято на заседании в среду.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 11:20
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесла в Госдуму документ, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек.
Проектом определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Правительство законопроект не поддержало. По мнению кабмина, реализация потребует выделения средств федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. Также, по мнению правительства, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 00:28
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
53122431
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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