https://ria.ru/20200916/gosduma-1577302494.html

Комитет Госдумы по труду поддержал проект об отраслевых системах зарплат

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:23

2020-09-16T10:23

2020-09-16T10:23

россия

госдума рф

единая россия

сергей неверов

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов и ставок стимулирующих выплат.Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду. Также комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 23 сентября.Правительственным законопроектом предлагается предоставить кабмину право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов, ставок стимулирующих выплат, что, в частности, позволит утверждать требования к зарплатам медиков.Одновременно, согласно проекту, правительством будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями."Наделение правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли", - говорится в пояснительной записке.Отмечается, что это обеспечит возможность принятия кабмином нормативных правовых актов по утверждению требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, единых перечней выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также условий назначения указанных выплат медицинским работникам.В сентябре глава фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a> сообщал, что законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом мнения регионов и профсоюзов.

https://ria.ru/20200915/oplata-1577264940.html

https://ria.ru/20200806/1575453297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество