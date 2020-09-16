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https://ria.ru/20200916/gosduma-1577302494.html
Комитет Госдумы по труду поддержал проект об отраслевых системах зарплат
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:23
2020-09-16T10:23
россия
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов и ставок стимулирующих выплат.Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду. Также комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 23 сентября.Правительственным законопроектом предлагается предоставить кабмину право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов, ставок стимулирующих выплат, что, в частности, позволит утверждать требования к зарплатам медиков.Одновременно, согласно проекту, правительством будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями."Наделение правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли", - говорится в пояснительной записке.Отмечается, что это обеспечит возможность принятия кабмином нормативных правовых актов по утверждению требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, единых перечней выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также условий назначения указанных выплат медицинским работникам.В сентябре глава фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a> сообщал, что законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом мнения регионов и профсоюзов.
https://ria.ru/20200915/oplata-1577264940.html
https://ria.ru/20200806/1575453297.html
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россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество

Комитет Госдумы по труду поддержал проект об отраслевых системах зарплат

10:23 16.09.2020
789
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов и ставок стимулирующих выплат.
Соответствующее решение было принято комитетом на заседании в среду. Также комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 23 сентября.
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Правительственным законопроектом предлагается предоставить кабмину право устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов, ставок стимулирующих выплат, что, в частности, позволит утверждать требования к зарплатам медиков.
Одновременно, согласно проекту, правительством будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.
"Наделение правительства Российской Федерации указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что это обеспечит возможность принятия кабмином нормативных правовых актов по утверждению требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, единых перечней выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также условий назначения указанных выплат медицинским работникам.
В сентябре глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщал, что законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом мнения регионов и профсоюзов.
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