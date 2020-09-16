https://ria.ru/20200916/evrosovet-1577298682.html

Глава Евросовета поздравил нового премьера Японии с избранием

Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил нового премьера Японии Ёсихидэ Сугу с избранием, ждет сотрудничества с ним для развития связей страны и союза. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:11

2020-09-16T09:11

2020-09-16T09:58

шарль мишель

синдзо абэ

есихидэ суга

евросовет

япония

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> поздравил нового премьера <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Ёсихидэ Сугу с избранием, ждет сотрудничества с ним для развития связей страны и союза."Я хотел бы передать свои теплые поздравления <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суге</a> с избранием премьер-министром Японии. Я жду нашей совместной работы по развитию связей ЕС с Японией, продвижению многосторонних решений глобальных проблем", - написал европейский политик в своем <a href="https://twitter.com/charlesmichel" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Суга был избран премьер-министром Японии в среду, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.

https://ria.ru/20200916/suga-1577298433.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, синдзо абэ, есихидэ суга, евросовет, япония, в мире