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Глава Евросовета поздравил нового премьера Японии с избранием
Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил нового премьера Японии Ёсихидэ Сугу с избранием, ждет сотрудничества с ним для развития связей страны и союза. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:11
2020-09-16T09:58
шарль мишель
синдзо абэ
есихидэ суга
евросовет
япония
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> поздравил нового премьера <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Ёсихидэ Сугу с избранием, ждет сотрудничества с ним для развития связей страны и союза."Я хотел бы передать свои теплые поздравления <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Суге</a> с избранием премьер-министром Японии. Я жду нашей совместной работы по развитию связей ЕС с Японией, продвижению многосторонних решений глобальных проблем", - написал европейский политик в своем <a href="https://twitter.com/charlesmichel" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Суга был избран премьер-министром Японии в среду, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.
https://ria.ru/20200916/suga-1577298433.html
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шарль мишель, синдзо абэ, есихидэ суга, евросовет, япония, в мире

Глава Евросовета поздравил нового премьера Японии с избранием

09:11 16.09.2020 (обновлено: 09:58 16.09.2020)
289
© REUTERS / Nicolas DaticheЕсихидэ Суга
Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Nicolas Datiche
Есихидэ Суга . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил нового премьера Японии Ёсихидэ Сугу с избранием, ждет сотрудничества с ним для развития связей страны и союза.
"Я хотел бы передать свои теплые поздравления Ёсихидэ Суге с избранием премьер-министром Японии. Я жду нашей совместной работы по развитию связей ЕС с Японией, продвижению многосторонних решений глобальных проблем", - написал европейский политик в своем Twitter.
Суга был избран премьер-министром Японии в среду, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 09:07
Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии
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Шарль МишельСиндзо АбэЕсихидэ СугаЕвросоветЯпонияВ мире
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