https://ria.ru/20200916/evrokomissiya-1577308335.html

Глава Еврокомиссии выступила против продажи "золотых паспортов"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что выступает против так называемой "продажи золотых паспортов" в странах... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:49

2020-09-16T11:49

2020-09-16T13:45

европарламент

урсула фон дер ляйен

евросоюз

кипр

в мире

еврокомиссия

экономика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> на пленарной сессии <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> заявила, что выступает против так называемой "продажи золотых паспортов" в странах <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, поскольку европейские ценности созданы не для продажи."Европейские ценности не для продажи", - сказал она, комментируя "продажу золотых паспортов".Катарская телекомпания <a href="https://www.aljazeera.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аль-Джазира"</a> 23 августа на основании попавших в ее распоряжение секретных документов <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> опубликовала "сатирическое расследование", озаглавленное Cyprus Papers – "Кипрские бумаги", в котором утверждала, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а среди "покупателей" кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности. Глава МВД Никос Нурис на пресс-конференции, посвященной Кипрской инвестиционной программе, назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/kipr-1576855374.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, урсула фон дер ляйен, евросоюз, кипр, в мире, еврокомиссия, экономика