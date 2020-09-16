https://ria.ru/20200916/evrokomissiya-1577308162.html
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:47
2020-09-16T11:47
2020-09-16T11:47
урсула фон дер ляйен
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евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно."Мы считаем, что необходимо голосование по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно", - сказала она.
https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577281610.html
Инга Зайцева
Осталось определиться с квалификацией.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире