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https://ria.ru/20200916/evrokomissiya-1577308162.html
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:47
2020-09-16T11:47
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно."Мы считаем, что необходимо голосование по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно", - сказала она.
https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577281610.html
Осталось определиться с квалификацией.
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РИА Новости
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям

11:47 16.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.
"Мы считаем, что необходимо голосование по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно", - сказала она.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:55
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
75621434
Обсудить 9
Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Осталось определиться с квалификацией.
16 сентября, 11:48
ИЗИнга Зайцева
1902001
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