https://ria.ru/20200916/evrokomissiya-1577308162.html

В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:47

2020-09-16T11:47

2020-09-16T11:47

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно."Мы считаем, что необходимо голосование по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно", - сказала она.

https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577281610.html

Инга Зайцева Осталось определиться с квалификацией. 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире