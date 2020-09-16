https://ria.ru/20200916/eilish-1577251417.html

Брат Билли Айлиш объяснил, почему ее новый альбом не выйдет в пандемию

Брат Билли Айлиш Финнеас О’Коннор рассказал в интервью изданию The Herald Sun, что новый альбом сестры выйдет не раньше, чем у нее появится возможность... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T01:47

2020-09-16T01:47

2020-09-16T01:47

культура

билли айлиш

музыка

новости культуры

джеймс бонд

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Брат Билли Айлиш Финнеас О’Коннор <a href="https://www.heraldsun.com.au/lifestyle/smart/finneas-reveals-when-new-billie-eilish-album-will-be-released/news-story/e23d7bf6934546ade36c652d3353347a" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию The Herald Sun, что новый альбом сестры выйдет не раньше, чем у нее появится возможность безопасно отправиться на гастроли. В данный момент Билли Айлиш и ее брат работают каждый над своим альбомом. Он также рассказал, что они с Билли на карантине активно трудятся над своими проектами. "Мы с сестрой встречаемся один на один, а с остальными музыкантами я работаю удаленно в программе FaceTime", — рассказал он.В январе текущего года сама певица говорила, что ее новый альбом вряд ли появится в 2020 году, потому что он пока не готов. В этом году у Айлиш <a href="https://ria.ru/20200731/1575205238.html" target="_blank">вышел</a> сингл "My Future", а также саундтрек заглавной песни в предстоящем фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

https://ria.ru/20200214/1564684892.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, музыка, новости культуры, джеймс бонд