Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новую песню "My future" и опубликовала на YouTube анимированный ролик на нее, созданный режиссером Эндрю Онорато.

Песня "My future" стала первой работой после того, как в январе Билли Айлиш представила сингл "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".