https://ria.ru/20200731/1575205238.html
Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новую песню "My future" и опубликовала на YouTube анимированный ролик на нее, созданный режиссером Эндрю... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:45
2020-07-31T12:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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билли айлиш, музыка, новости культуры, джеймс бонд, youtube
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новую песню "My future" и опубликовала на YouTube анимированный ролик на нее, созданный режиссером Эндрю Онорато.
"Мы написали эту композицию в самом начале карантина, – рассказала Айлиш. – Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии".
В медленной и мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, что влюблена в свое будущее и не может дождаться встречи с ним.
За несколько часов с момента релиза клип набрал почти четыре миллиона просмотров и миллион лайков на YouTube.
Песня "My future" стала первой работой после того, как в январе Билли Айлиш представила сингл "No time to die", который стал заглавным треком для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".