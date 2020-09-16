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"Продать безвиз украинцам". О чем Порошенко разговаривал с Вашингтоном
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач снова опубликовал записи разговоров, которые, по его словам, вели бывшие украинский президент Петр Порошенко и... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:25
2020-09-16T18:09
президентские выборы в сша - 2020
ситуация на украине
виктор шокин
дональд трамп
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач снова опубликовал записи разговоров, которые, по его словам, вели бывшие украинский президент Петр Порошенко и американский вице-президент Джо Байден. Парламентарий также заверил, что раскрыл схемы вывода денег с Украины на счета семьи Байденов и грабежа населения на завышении энерготарифов. Что содержится в очередной порции разоблачений — в материале РИА Новости.Отбелить БайденаДеркач заявил, что представит доказательства внешнего управления Украиной, вывода из страны миллионов долларов. Эти деньги потом отмыли и перевели на счета компании Байденов. Кроме того, депутат пообещал, что вскроет коррупцию на закупках угля и газа, из-за которой украинцы платят за энергоносители больше, чем должны. К этому также причастны высшие должностные лица США, отметил депутат. На пресс-конференции Деркач дал слово прокурору Константину Кулику. Тот, в свою очередь, сообщил, что располагает показаниями двух свидетелей о легализации средств владельцем компании Burisma Николаем Злочевским. Тут же продемонстрировали видео с комментариями по этому поводу двух человек, скрывавших лица.По словам одного из них, Злочевский ежемесячно конвертировал до десяти миллионов долларов в безнал, после чего выводил средства "под видом придуманных контрактов и услуг". В схеме участвовали компании Wirelogic Technology и Digitex Organisation."Все описанные финансовые операции были фиктивными, и платились большие деньги в Украине, чтобы государственные органы закрывали на это глаза", — подытожил Кулик.Из свидетельских показаний и документов следует, что с ноября 2014-го по октябрь 2015-го ежемесячно проводились одинаковые платежи. Восемьдесят три тысячи долларов поступало от Burisma американской компании Rosemont Seneca Bohai, тесно связанной с Байденами. Всего перечислили 3,4 миллиона. Подобным способом деньги получал и бывший президент Польши Александр Квасьневский. По мнению прокурора, ему заплатили миллион евро за консультационные услуги.Затем Деркач заявил, что выиграл дело о выплатах от Burisma Байденам. "Кстати, адвокаты Burisma пытались отбелить Байдена, не оспаривая сам факт оплаты &lt;…&gt;. Этот факт отмечен в решении суда", — подчеркнул парламентарий, не уточнив, о каком именно суде идет речь."Байден столкнулся с угрозой потерять стабильный доход от Злочевского &lt;…&gt;, когда Генпрокуратура во главе с Виктором Шокиным начали уголовное производство по Burisma", — отметил Деркач."По его словам, к Байдену подобрались настолько плотно, что он ради сохранения абонплаты от Злочевского пообещал Порошенко один миллиард кредитных гарантий. Байден ради собственной прибыли распорядился чужим миллиардом, который Порошенко с радостью принял и освоил на своих предприятиях "Богдан" и "Ленинская кузня", а взамен уволил Шокина", — описал Деркач реализованный сценарий.Кто придумал схемуПосле этого Деркач обнародовал запись, представив ее как перехват разговоров Байдена с Порошенко в ноябре 2016-го.В одной беседе Порошенко говорит, что было бы хорошо, если бы Вашингтон поддержал безвиз с ЕС для Украины, который можно "продать" украинцам. В другой вице-президент поинтересовался у главы украинского государства, о чем он беседовал с представителями Дональда Трампа. Порошенко шутливо ответил, что хвалил администрацию Обамы. Но потом признался, что разговор был все же теплым и искренним.Байден в ответ сравнил Трампа с дурной собакой, которая гонится за автомобилем. "Он не знает, из чего сделана машина и что в ней", — пояснил американец.Деркач также рассказал, как окружение Порошенко зарабатывало на завышенных тарифах на энергоносители. Схему, по его мнению, придумал Дмитрий Вовк, бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.Прибыль генерировала программа "Роттердам плюс", которую рекламировали во времена Порошенко. Речь шла о том, чтобы сделать Украину независимой от поставок угля из самопровозглашенных республик Донбасса и привязать цены к мировым.На самом деле уголь закупали в Донбассе через подставные российские фирмы. "Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, Прибалтике и на Кипре. Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость, замотав в обертку "Роттердам плюс" и пенсильванского угля", — уточнил Деркач. Теневая доходность такого бизнеса достигала 30 миллионов долларов в год.Завышение стоимости угля позволяло поднять тарифы на коммунальные услуги для рядовых потребителей.Кроме того, Кулик указал, что фирма "Сайметрикс-Украина" разворовывала американские деньги, которые поступали как помощь украинской прокуратуре. Прекратить расследование о хищении потребовал представитель Госдепа Джордж Кент. Копию его письма Кулик предъявил журналистам.Наконец депутат заявил, что из-за утечек информации о намеченных разоблачениях американский Минфин с подачи сенаторов из Демократической партии США наложил на него санкции.Деркач и ранее публиковал "пленки", которые считаются записями разговоров Порошенко и Байдена. Собеседник украинского президента требовал уволить генпрокурора Шокина, грозя сорвать финансовую помощь. Обсуждали внедрение наблюдателей от США на ключевые должности в украинской власти, а также заброску Киевом диверсантов в Крым.
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сша
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ситуация на украине, виктор шокин, дональд трамп, прибалтика, барак обама, вашингтон (город), сша, в мире

"Продать безвиз украинцам". О чем Порошенко разговаривал с Вашингтоном

16:25 16.09.2020 (обновлено: 18:09 16.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач снова опубликовал записи разговоров, которые, по его словам, вели бывшие украинский президент Петр Порошенко и американский вице-президент Джо Байден. Парламентарий также заверил, что раскрыл схемы вывода денег с Украины на счета семьи Байденов и грабежа населения на завышении энерготарифов. Что содержится в очередной порции разоблачений — в материале РИА Новости.

Отбелить Байдена

Деркач заявил, что представит доказательства внешнего управления Украиной, вывода из страны миллионов долларов. Эти деньги потом отмыли и перевели на счета компании Байденов. Кроме того, депутат пообещал, что вскроет коррупцию на закупках угля и газа, из-за которой украинцы платят за энергоносители больше, чем должны. К этому также причастны высшие должностные лица США, отметил депутат.
На пресс-конференции Деркач дал слово прокурору Константину Кулику. Тот, в свою очередь, сообщил, что располагает показаниями двух свидетелей о легализации средств владельцем компании Burisma Николаем Злочевским. Тут же продемонстрировали видео с комментариями по этому поводу двух человек, скрывавших лица.
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский депутат Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский депутат Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве
По словам одного из них, Злочевский ежемесячно конвертировал до десяти миллионов долларов в безнал, после чего выводил средства "под видом придуманных контрактов и услуг". В схеме участвовали компании Wirelogic Technology и Digitex Organisation.
"Все описанные финансовые операции были фиктивными, и платились большие деньги в Украине, чтобы государственные органы закрывали на это глаза", — подытожил Кулик.
Из свидетельских показаний и документов следует, что с ноября 2014-го по октябрь 2015-го ежемесячно проводились одинаковые платежи. Восемьдесят три тысячи долларов поступало от Burisma американской компании Rosemont Seneca Bohai, тесно связанной с Байденами. Всего перечислили 3,4 миллиона. Подобным способом деньги получал и бывший президент Польши Александр Квасьневский. По мнению прокурора, ему заплатили миллион евро за консультационные услуги.
Затем Деркач заявил, что выиграл дело о выплатах от Burisma Байденам. "Кстати, адвокаты Burisma пытались отбелить Байдена, не оспаривая сам факт оплаты <…>. Этот факт отмечен в решении суда", — подчеркнул парламентарий, не уточнив, о каком именно суде идет речь.
"Байден столкнулся с угрозой потерять стабильный доход от Злочевского <…>, когда Генпрокуратура во главе с Виктором Шокиным начали уголовное производство по Burisma", — отметил Деркач.
"По его словам, к Байдену подобрались настолько плотно, что он ради сохранения абонплаты от Злочевского пообещал Порошенко один миллиард кредитных гарантий. Байден ради собственной прибыли распорядился чужим миллиардом, который Порошенко с радостью принял и освоил на своих предприятиях "Богдан" и "Ленинская кузня", а взамен уволил Шокина", — описал Деркач реализованный сценарий.

Кто придумал схему

После этого Деркач обнародовал запись, представив ее как перехват разговоров Байдена с Порошенко в ноябре 2016-го.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017
В одной беседе Порошенко говорит, что было бы хорошо, если бы Вашингтон поддержал безвиз с ЕС для Украины, который можно "продать" украинцам. В другой вице-президент поинтересовался у главы украинского государства, о чем он беседовал с представителями Дональда Трампа. Порошенко шутливо ответил, что хвалил администрацию Обамы. Но потом признался, что разговор был все же теплым и искренним.
Байден в ответ сравнил Трампа с дурной собакой, которая гонится за автомобилем. "Он не знает, из чего сделана машина и что в ней", — пояснил американец.
Деркач также рассказал, как окружение Порошенко зарабатывало на завышенных тарифах на энергоносители. Схему, по его мнению, придумал Дмитрий Вовк, бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Прибыль генерировала программа "Роттердам плюс", которую рекламировали во времена Порошенко. Речь шла о том, чтобы сделать Украину независимой от поставок угля из самопровозглашенных республик Донбасса и привязать цены к мировым.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
На самом деле уголь закупали в Донбассе через подставные российские фирмы. "Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, Прибалтике и на Кипре. Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость, замотав в обертку "Роттердам плюс" и пенсильванского угля", — уточнил Деркач. Теневая доходность такого бизнеса достигала 30 миллионов долларов в год.
Завышение стоимости угля позволяло поднять тарифы на коммунальные услуги для рядовых потребителей.
Кроме того, Кулик указал, что фирма "Сайметрикс-Украина" разворовывала американские деньги, которые поступали как помощь украинской прокуратуре. Прекратить расследование о хищении потребовал представитель Госдепа Джордж Кент. Копию его письма Кулик предъявил журналистам.
Наконец депутат заявил, что из-за утечек информации о намеченных разоблачениях американский Минфин с подачи сенаторов из Демократической партии США наложил на него санкции.
Деркач и ранее публиковал "пленки", которые считаются записями разговоров Порошенко и Байдена. Собеседник украинского президента требовал уволить генпрокурора Шокина, грозя сорвать финансовую помощь. Обсуждали внедрение наблюдателей от США на ключевые должности в украинской власти, а также заброску Киевом диверсантов в Крым.
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Президентские выборы в США - 2020Ситуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампПрибалтикаБарак ОбамаВашингтон (город)СШАВ мире
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