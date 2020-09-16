https://ria.ru/20200916/chuvashiya-1577307113.html
ЦИК Чувашии утвердил итоги выборов главы республики, где победил Николаев
Центральная избирательная комиссия Чувашии утвердила итоги выборов главы республики, на которых победил врио главы региона Олег Николаев, набравший 75,63%... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:32
2020-09-16T11:32
2020-09-16T11:32
единый день голосования — 2020
олег николаев (политик)
лдпр
госдума рф
сергей тарасов
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
патриоты россии
политика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен – РИА Новости.</strong> Центральная избирательная комиссия <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija" target="_blank">Чувашии</a> утвердила итоги выборов главы республики, на которых победил врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a>, набравший 75,63% голосов, заявил РИА Новости секретарь ЦИК Чувашии Сергей Тарасов."На заседании комиссии в среду решено утвердить итоги выборов главы Чувашии. В протоколе зафиксировано, что Николаев набрал 75,63% голосов. Итоговый протокол подписан единогласно", - сказал Тарасов.Кандидатами на выборах главы Чувашии были зарегистрированы пять человек. Помимо шедшего самовыдвиженцем врио главы Чувашии Николаева, в борьбе за место руководителя республики участвовали кандидат от КПРФ Александр Андреев, за которого проголосовали 10,28% избирателей, кандидат от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Константин Степанов, набравший 5,51% голосов, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов (3,53%) и кандидат от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>" Сергей Матвеев (2,13%).На выборах главы Чувашии в 2015 году победил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Ignatev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Игнатьев</a>, набравший 65,4% голосов избирателей, за Олега Николаева, занявшего второе место, тогда проголосовали 14,73%.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 29 января 2020 года отстранил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Олег Николаев.
https://ria.ru/20200914/nikolaev-1577216383.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577214532.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег николаев (политик), лдпр, госдума рф, сергей тарасов, владимир путин, чувашская республика (чувашия), патриоты россии, политика