https://ria.ru/20200916/bolezn-1577320739.html

Врач назвала симптомы редкой болезни у детей

Выраженная слабость, нежелание заниматься физической активностью, боль в мышцах, нарушение походки и судороги – все эти симптомы могут свидетельствовать о... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:31

2020-09-16T14:31

2020-09-16T14:31

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Выраженная слабость, нежелание заниматься физической активностью, боль в мышцах, нарушение походки и судороги – все эти симптомы могут свидетельствовать о наличии орфанного, редкого заболевания у ребёнка, поэтому его необходимо срочно показать педиатру, заявила заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, врач-нефролог Теа Маргиева."Родители отмечают выраженную слабость у детей, невозможность к физическим нагрузкам. Они часто сравнивают своего ребёнка с другими детьми, говорят, что ребёнок быстро устает; в случае, если это грудной ребёнок, то он часто не садится, быстро устаёт. Отмечаются боли в мышцах и суставах. В результате деформации костей может развиться нарушение походки", - сказала Маргиева в ходе Всероссийской конференции "Орфаника", посвящённой диагностике и лечению орфанных заболеваний в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Врач также обратилась и к медицинским специалистам: "Если мы видим у пациента детского возраста костные изменения, задержку роста и развития, недостаточную прибавку в массе, раннее выпадение зубов, то необходимо незамедлительно замерить активность щелочной фосфатазы, чтобы исключить гипофосфатазию (редкое заболевание, проявляющееся нарушением минерализации костей скелета и зубов, а также системными осложнениями - ред.)", - отметила Маргиева.Если врач заподозрил у пациента гипофосфатазию, то ему рекомендовано отправить кровь для подтверждения диагноза.

https://ria.ru/20200715/1574404280.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, общество