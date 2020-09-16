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Врач назвала симптомы редкой болезни у детей
Выраженная слабость, нежелание заниматься физической активностью, боль в мышцах, нарушение походки и судороги – все эти симптомы могут свидетельствовать о... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:31
2020-09-16T14:31
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Выраженная слабость, нежелание заниматься физической активностью, боль в мышцах, нарушение походки и судороги – все эти симптомы могут свидетельствовать о наличии орфанного, редкого заболевания у ребёнка, поэтому его необходимо срочно показать педиатру, заявила заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, врач-нефролог Теа Маргиева."Родители отмечают выраженную слабость у детей, невозможность к физическим нагрузкам. Они часто сравнивают своего ребёнка с другими детьми, говорят, что ребёнок быстро устает; в случае, если это грудной ребёнок, то он часто не садится, быстро устаёт. Отмечаются боли в мышцах и суставах. В результате деформации костей может развиться нарушение походки", - сказала Маргиева в ходе Всероссийской конференции "Орфаника", посвящённой диагностике и лечению орфанных заболеваний в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Врач также обратилась и к медицинским специалистам: "Если мы видим у пациента детского возраста костные изменения, задержку роста и развития, недостаточную прибавку в массе, раннее выпадение зубов, то необходимо незамедлительно замерить активность щелочной фосфатазы, чтобы исключить гипофосфатазию (редкое заболевание, проявляющееся нарушением минерализации костей скелета и зубов, а также системными осложнениями - ред.)", - отметила Маргиева.Если врач заподозрил у пациента гипофосфатазию, то ему рекомендовано отправить кровь для подтверждения диагноза.
https://ria.ru/20200715/1574404280.html
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российская академия наук, общество

Врач назвала симптомы редкой болезни у детей

14:31 16.09.2020
20152
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Depositphotos / inarik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Выраженная слабость, нежелание заниматься физической активностью, боль в мышцах, нарушение походки и судороги – все эти симптомы могут свидетельствовать о наличии орфанного, редкого заболевания у ребёнка, поэтому его необходимо срочно показать педиатру, заявила заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений РАН, врач-нефролог Теа Маргиева.
"Родители отмечают выраженную слабость у детей, невозможность к физическим нагрузкам. Они часто сравнивают своего ребёнка с другими детьми, говорят, что ребёнок быстро устает; в случае, если это грудной ребёнок, то он часто не садится, быстро устаёт. Отмечаются боли в мышцах и суставах. В результате деформации костей может развиться нарушение походки", - сказала Маргиева в ходе Всероссийской конференции "Орфаника", посвящённой диагностике и лечению орфанных заболеваний в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Врач также обратилась и к медицинским специалистам: "Если мы видим у пациента детского возраста костные изменения, задержку роста и развития, недостаточную прибавку в массе, раннее выпадение зубов, то необходимо незамедлительно замерить активность щелочной фосфатазы, чтобы исключить гипофосфатазию (редкое заболевание, проявляющееся нарушением минерализации костей скелета и зубов, а также системными осложнениями - ред.)", - отметила Маргиева.
Если врач заподозрил у пациента гипофосфатазию, то ему рекомендовано отправить кровь для подтверждения диагноза.
Врач - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 18:50
Омские врачи спасли двух детей от редкой болезни
836314
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