https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577298409.html

Отдел СК по делам о фальсификации истории поможет регионам

Новейшее подразделение Следственного комитета РФ по уголовным делам о нацизме будет помогать региональным управлениям в расследовании дел о фальсификации... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:06

2020-09-16T09:06

2020-09-16T11:10

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Новейшее подразделение Следственного комитета РФ по уголовным делам о нацизме будет помогать региональным управлениям в расследовании дел о фальсификации истории, рассказал глава СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.Ранее стало известно, что в рамках СК будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов."Помимо непосредственно расследования преступлений новое подразделение будет выполнять роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании уголовных дел. К тому же будет обобщаться имеющийся опыт следователей в этом направлении деятельности и обеспечиваться консолидированный правовой подход в оценке подобных фактов", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, безопасность, происшествия