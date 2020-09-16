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https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577298409.html
Отдел СК по делам о фальсификации истории поможет регионам
Новейшее подразделение Следственного комитета РФ по уголовным делам о нацизме будет помогать региональным управлениям в расследовании дел о фальсификации... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:06
2020-09-16T11:10
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Новейшее подразделение Следственного комитета РФ по уголовным делам о нацизме будет помогать региональным управлениям в расследовании дел о фальсификации истории, рассказал глава СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.Ранее стало известно, что в рамках СК будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов."Помимо непосредственно расследования преступлений новое подразделение будет выполнять роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании уголовных дел. К тому же будет обобщаться имеющийся опыт следователей в этом направлении деятельности и обеспечиваться консолидированный правовой подход в оценке подобных фактов", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, безопасность, происшествия

Отдел СК по делам о фальсификации истории поможет регионам

09:06 16.09.2020 (обновлено: 11:10 16.09.2020)
267
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новейшее подразделение Следственного комитета РФ по уголовным делам о нацизме будет помогать региональным управлениям в расследовании дел о фальсификации истории, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее стало известно, что в рамках СК будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.
"Помимо непосредственно расследования преступлений новое подразделение будет выполнять роль координационного центра, оказывая методико-аналитическую помощь региональным следственным органам в расследовании уголовных дел. К тому же будет обобщаться имеющийся опыт следователей в этом направлении деятельности и обеспечиваться консолидированный правовой подход в оценке подобных фактов", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Архив - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 08:39
Ученые помогают СК во время работы с делами по реабилитации нацизма
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