https://ria.ru/20200916/baskov-1577361101.html

Белорусы атаковали инстаграм Баскова

Под публикациями Николая Баскова в инстаграме появились многочисленные комментарии пользователей из Белоруссии с просьбами отменить завтрашний концерт в Минске. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T23:31

2020-09-16T23:31

2020-09-16T23:41

протесты в белоруссии

николай басков

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Под публикациями <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Баскова</a> в <a href="https://www.instagram.com/nikolaibaskov/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> появились многочисленные комментарии пользователей из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с просьбами отменить завтрашний концерт в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Музыкант закрыл комментарии под последним постом с совместной фотографией с <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a>, после чего призывы не выступать в Минске появились под другими публикациями Баскова. "Уважаемый Николай! Обращается к вам простая белорусская женщина. Будьте человеком! Отмените ваше выступление в "Минск-Арене" 17 сентября 2020", — написала adoinush под одним из постов. Она добавила, что в "свободной" Белоруссии его концерт соберет аншлаг и призвала "не развлекать преступников". "Минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор!" — прокомментировал ayankouski. "Николай! Проявите уважение к белорусскому народу! Не участвуйте в этом пире во время чумы", — призвала skorokhodalyona. "Не опускайтесь, пожалуйста, до поддержки Лукашенко. Вы просто потешите самолюбие диктатора, убьете любовь белорусского народа к себе", — просит veganocat. "Пожалуйста, не выступайте на пролукашенковском концерте, поддержите белорусский народ", — обратился к артисту e.parkhomenka. "Откажитесь от минского шабаша… Белорусский народ вам будет признателен", — попросил vladalex4476. В Белоруссии больше месяца проходят массовые акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> победил, набрав 80,1 процента голосов. Его оппоненты не признали итоги голосования.Находящиеся в оппозиции к Лукашенко политики и общественные деятели учредили Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета — <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Участница президентских выборов <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. Она находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html

nakιs Kamakιs Не нравится не ходите. Или вы считаете, что имеете право за других решать куда ходить и кого слушать? 79

Антон Басков продажный. За деньги поддержит кого-угодно. 53

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай басков, белоруссия