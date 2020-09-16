В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в среду о гибели на армяно-азербайджанской границе военного в результате обстрела с сопредельной стороны.
"В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном участке (границы – ред.), смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Для выяснений обстоятельств происшествия проводится следствие.
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Как утверждают в армянском минобороны, в последние дни азербайджанская сторона проявляла активность на северо-восточном участке госграницы, пытаясь провести укрепительные работы, что приводило к росту напряженности.
"Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшего обострения находящиеся на передовой подразделения ВС Армении были вынуждены предпринять соответствующие действия", - заявили в военном ведомстве, возложив всю ответственность "за сложившуюся ситуацию и рост напряженности на военно-политическое руководство Азербайджана".
Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.