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https://ria.ru/20200916/armeniya-1577317425.html
В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении заявило в среду о гибели на армяно-азербайджанской границе военного в результате обстрела с сопредельной стороны. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:05
2020-09-16T14:05
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
грузия
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявило в среду о гибели на армяно-азербайджанской границе военного в результате обстрела с сопредельной стороны."В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном участке (границы – ред.), смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Для выяснений обстоятельств происшествия проводится следствие.Как утверждают в армянском минобороны, в последние дни азербайджанская сторона проявляла активность на северо-восточном участке госграницы, пытаясь провести укрепительные работы, что приводило к росту напряженности."Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшего обострения находящиеся на передовой подразделения ВС Армении были вынуждены предпринять соответствующие действия", - заявили в военном ведомстве, возложив всю ответственность "за сложившуюся ситуацию и рост напряженности на военно-политическое руководство Азербайджана".Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a> и находящихся в нескольких сотнях километров от <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>. Позднее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.По информации <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
https://ria.ru/20200915/azerbaydzhan-1577246088.html
https://ria.ru/20200729/1575131176.html
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном

14:05 16.09.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в среду о гибели на армяно-азербайджанской границе военного в результате обстрела с сопредельной стороны.
"В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном участке (границы – ред.), смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Для выяснений обстоятельств происшествия проводится следствие.
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 10:04
В Азербайджане заявили о ранении военнослужащего на границе с Арменией
Как утверждают в армянском минобороны, в последние дни азербайджанская сторона проявляла активность на северо-восточном участке госграницы, пытаясь провести укрепительные работы, что приводило к росту напряженности.
"Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшего обострения находящиеся на передовой подразделения ВС Армении были вынуждены предпринять соответствующие действия", - заявили в военном ведомстве, возложив всю ответственность "за сложившуюся ситуацию и рост напряженности на военно-политическое руководство Азербайджана".
Города мира. Баку - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 19:48
Азербайджан сообщил об уничтожении беспилотника на границе с Арменией
Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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