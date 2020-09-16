https://ria.ru/20200916/armeniya-1577317425.html

В Армении заявили о гибели военного на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило в среду о гибели на армяно-азербайджанской границе военного в результате обстрела с сопредельной стороны. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:05

2020-09-16T14:05

2020-09-16T14:05

ситуация на армяно-азербайджанской границе

минобороны азербайджана

минобороны армении

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<strong>ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявило в среду о гибели на армяно-азербайджанской границе военного в результате обстрела с сопредельной стороны."В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном участке (границы – ред.), смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Для выяснений обстоятельств происшествия проводится следствие.Как утверждают в армянском минобороны, в последние дни азербайджанская сторона проявляла активность на северо-восточном участке госграницы, пытаясь провести укрепительные работы, что приводило к росту напряженности."Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшего обострения находящиеся на передовой подразделения ВС Армении были вынуждены предпринять соответствующие действия", - заявили в военном ведомстве, возложив всю ответственность "за сложившуюся ситуацию и рост напряженности на военно-политическое руководство Азербайджана".Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a> и находящихся в нескольких сотнях километров от <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>. Позднее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.По информации <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

https://ria.ru/20200915/azerbaydzhan-1577246088.html

https://ria.ru/20200729/1575131176.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия, в мире