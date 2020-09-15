https://ria.ru/20200915/zhizn-1577240529.html
Российские ученые нашли следы внеземной жизни
Российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:06
2020-09-15T03:06
2020-09-15T10:31
риа наука
россия
земля
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Об этом РИА Новости рассказал академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, научный руководитель сектора астробиологии в <a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnyjj_institut_jadernykh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Объединенном институте ядерных исследований</a> Алексей Розанов.По словам ученого, альбом со снимками планируют выпустить в ноябре. Он будет посвящен многообразию окаменелостей, обнаруженных внутри метеорита Оргей, упавшего во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в 1864 году. Следы органики в этом теле стали находить практически сразу после его падения, но, не поверив своим глазам и научным представлениям того времени, ученые объясняли это недобросовестностью коллег."Многое уже тогда было найдено, но с перепугу было не так интерпретировано, чтобы не пугать людей", — пояснил Розанов.Исследователи из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали электронным микроскопом качественные снимки "микропришельцев". Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер. "Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего", — сказал ученый.Розанов сообщил, что следы органики встречаются во всех углистых хондритах — метеоритах, сформировавшихся из первичного вещества Солнечной системы, а возможно, существовавших до этого. Точный возраст Оргея неизвестен. Ученые не исключают, что он может быть очень древним. В то же время где и как зародилась жизнь, если она существовала до возникновения Земли, они еще не знают.Как пояснил РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории радиационной биологии секции астробиологии Объединенного института ядерных исследований Михаил Капралов, среди следов микроорганизмов обнаружены окаменелые магнитотактики — микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой, то есть на планете, а не на или внутри кометы. Помимо того, обнаружили окаменелости, похожие на кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы. Среди открытий последнего времени — обнаружение в метеорите следов одноклеточных водорослей. Следы жизни ученые ищут не на поверхности метеоритов, куда она могла быть занесена после падения на Землю, а на внутренних сколах этих тел. "Как минимум мы показываем, и это известно более 20 лет, что в космосе есть жизнь, по крайней мере, была", — резюмировал российский исследователь.
https://ria.ru/20200907/panspermiya-1576798916.html
https://ria.ru/20200915/venera-1577239860.html
https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html
Лысый Кучерявый
Коню понятно, что самозарождение жизни на Земле крайне маловероятно. Главный конструктор находится где-то в другом месте.
46
Артем А
а может хватит для 2020 года?
22
21
россия
земля
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, российская академия наук
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли
. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН
, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований
Алексей Розанов.
"Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю. — Прим. ред.) — это реальное явление", — отметил один из авторов исследования.
По словам ученого, альбом со снимками планируют выпустить в ноябре. Он будет посвящен многообразию окаменелостей, обнаруженных внутри метеорита Оргей, упавшего во Франции
в 1864 году. Следы органики в этом теле стали находить практически сразу после его падения, но, не поверив своим глазам и научным представлениям того времени, ученые объясняли это недобросовестностью коллег.
"Многое уже тогда было найдено, но с перепугу было не так интерпретировано, чтобы не пугать людей", — пояснил Розанов.
Исследователи из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали электронным микроскопом качественные снимки "микропришельцев". Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер.
"Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего", — сказал ученый.
Розанов сообщил, что следы органики встречаются во всех углистых хондритах — метеоритах, сформировавшихся из первичного вещества Солнечной системы, а возможно, существовавших до этого. Точный возраст Оргея неизвестен. Ученые не исключают, что он может быть очень древним.
В то же время где и как зародилась жизнь, если она существовала до возникновения Земли, они еще не знают.
Как пояснил РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории радиационной биологии секции астробиологии Объединенного института ядерных исследований Михаил Капралов, среди следов микроорганизмов обнаружены окаменелые магнитотактики — микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой, то есть на планете, а не на или внутри кометы.
Помимо того, обнаружили окаменелости, похожие на кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы. Среди открытий последнего времени — обнаружение в метеорите следов одноклеточных водорослей.
Следы жизни ученые ищут не на поверхности метеоритов, куда она могла быть занесена после падения на Землю, а на внутренних сколах этих тел.
"Как минимум мы показываем, и это известно более 20 лет, что в космосе есть жизнь, по крайней мере, была", — резюмировал российский исследователь.