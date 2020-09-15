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https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html
Нарышкин опроверг наличие яда в организме Навального при вылете в Берлин
Российские врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в организме блогера Алексея Навального, на момент его вылета из России их... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:19
2020-09-15T13:08
госпитализация алексея навального
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
алексей навальный
сергей нарышкин
германия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российские врачи в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в организме блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, на момент его вылета из России их не было, сообщил глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Факт заключается в том, что наши российские врачи, врачи Омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, конечно, провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам. И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", - сказал Нарышкин журналистам."Причем эти данные известны, они содержатся в соответствующих документах, и образцы биологического материала Алексея Навального также имеются в распоряжении врачей. Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось", - подчеркнул глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200915/novichok-1577250046.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577240574.html
К чему оправдания? Почему бы просто не сказать, что яд в кровь Навального попал на территории Германии? Не верите? Вот тогда вам протоколы исследования!
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германия
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госпитализация алексея навального, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, сергей нарышкин, германия

Нарышкин опроверг наличие яда в организме Навального при вылете в Берлин

11:19 15.09.2020 (обновлено: 13:08 15.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в организме блогера Алексея Навального, на момент его вылета из России их не было, сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Факт заключается в том, что наши российские врачи, врачи Омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, конечно, провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам. И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", - сказал Нарышкин журналистам.
"Причем эти данные известны, они содержатся в соответствующих документах, и образцы биологического материала Алексея Навального также имеются в распоряжении врачей. Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось", - подчеркнул глава СВР.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 11:01
Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов "Новичка"
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 03:10
NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию
168910119
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Госпитализация Алексея НавальногоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Алексей НавальныйСергей НарышкинГермания
Популярные комментарии
К чему оправдания? Почему бы просто не сказать, что яд в кровь Навального попал на территории Германии? Не верите? Вот тогда вам протоколы исследования!
15 сентября, 11:29
АндрейАндрей
3600013
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