https://ria.ru/20200915/vybory-1577274292.html

ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду

ЦИК на заседании в среду рассмотрит вопрос об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, следует... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:24

2020-09-15T16:24

2020-09-15T16:24

единый день голосования — 2020

россия

элла памфилова

справедливая россия

госдума рф

единая россия

пензенская область

ярославская область

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> ЦИК на заседании в среду рассмотрит вопрос об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по четырем одномандатным округам, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.Дополнительные выборы депутатов Госдумы прошли в единый день голосования в четырех одномандатных округах в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября."Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте повестки дня.Как сообщала ранее председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, по предварительным итогам довыборов в ГД мандаты получили представители двух политических партий: "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" в Татарстане, Курской и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577212576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, справедливая россия, госдума рф, единая россия, пензенская область, ярославская область, политика