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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200915/vybory-1577274292.html
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК на заседании в среду рассмотрит вопрос об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, следует... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:24
2020-09-15T16:24
единый день голосования — 2020
россия
элла памфилова
справедливая россия
госдума рф
единая россия
пензенская область
ярославская область
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> ЦИК на заседании в среду рассмотрит вопрос об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по четырем одномандатным округам, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.Дополнительные выборы депутатов Госдумы прошли в единый день голосования в четырех одномандатных округах в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября."Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте повестки дня.Как сообщала ранее председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, по предварительным итогам довыборов в ГД мандаты получили представители двух политических партий: "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" в Татарстане, Курской и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212576.html
россия
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россия, элла памфилова, справедливая россия, госдума рф, единая россия, пензенская область, ярославская область, политика

ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду

16:24 15.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЦИК на заседании в среду рассмотрит вопрос об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы прошли в единый день голосования в четырех одномандатных округах в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
"Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте повестки дня.
Как сообщала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, по предварительным итогам довыборов в ГД мандаты получили представители двух политических партий: "Единой России" в Татарстане, Курской и Ярославской областях и "Справедливой России" в Пензенской области.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 14:39Единый день голосования — 2020
В Подмосковье итоговая явка на выборы составила около 22%
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Единый день голосования — 2020РоссияЭлла ПамфиловаСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияПензенская областьЯрославская областьПолитика
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