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РИА Наука
https://ria.ru/20200915/venera-1577270238.html
Россия сама сможет профинансировать полет на Венеру, заявили в РАН
Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года, сообщил РИА Новости директор Института космических... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:26
2020-09-15T15:26
риа наука
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
роскосмос
великобритания
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года, сообщил РИА Новости директор <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Анатолий Петрукович."Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", - сказал он.По словам Петруковича, с запуском лунных миссий "Луна-26" и "Луна-27", соответственно, в 2024 и 2025 годах, появляется возможность финансировать следующий проект. Он отметил, что сейчас обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.Ранее стало известно, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" принял решение реализовывать миссию по исследованию Венеры "Венера-Д" как национальную, без широкого привлечения международных участников. До этого равноправным партнером проекта были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html
https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html
Роскосмос за 10 лет поглотил порядка триллиона рублей, если считать всяческие косвенное финансирование, кредиты госбанков и т. п. в следующие 10 лет собирается еще больше потратить. Где научные миссии? Почему его возглавляет человек получивший непрофильную научную степень будучи чиновником?!
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великобритания
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космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос, великобритания, сша

Россия сама сможет профинансировать полет на Венеру, заявили в РАН

15:26 15.09.2020
969
© Depositphotos / PetersimПосадочный модуль на поверхности Венеры
Посадочный модуль на поверхности Венеры - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / Petersim
Посадочный модуль на поверхности Венеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года, сообщил РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", - сказал он.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 13:07
Рогозин назвал Венеру сущим адом
По словам Петруковича, с запуском лунных миссий "Луна-26" и "Луна-27", соответственно, в 2024 и 2025 годах, появляется возможность финансировать следующий проект. Он отметил, что сейчас обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" принял решение реализовывать миссию по исследованию Венеры "Венера-Д" как национальную, без широкого привлечения международных участников. До этого равноправным партнером проекта были США.
Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.
Венера-Д - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
351520010
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукРоскосмосВеликобританияСША
Популярные комментарии
Роскосмос за 10 лет поглотил порядка триллиона рублей, если считать всяческие косвенное финансирование, кредиты госбанков и т. п. в следующие 10 лет собирается еще больше потратить. Где научные миссии? Почему его возглавляет человек получивший непрофильную научную степень будучи чиновником?!
15 сентября, 15:33
rsremal spb
1400004
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