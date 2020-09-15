https://ria.ru/20200915/venera-1577270238.html

Россия сама сможет профинансировать полет на Венеру, заявили в РАН

Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года, сообщил РИА Новости директор Института космических... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:26

2020-09-15T15:26

2020-09-15T15:26

риа наука

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

роскосмос

великобритания

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года, сообщил РИА Новости директор <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Анатолий Петрукович."Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", - сказал он.По словам Петруковича, с запуском лунных миссий "Луна-26" и "Луна-27", соответственно, в 2024 и 2025 годах, появляется возможность финансировать следующий проект. Он отметил, что сейчас обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.Ранее стало известно, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" принял решение реализовывать миссию по исследованию Венеры "Венера-Д" как национальную, без широкого привлечения международных участников. До этого равноправным партнером проекта были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html

https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html

remal spb Роскосмос за 10 лет поглотил порядка триллиона рублей, если считать всяческие косвенное финансирование, кредиты госбанков и т. п. в следующие 10 лет собирается еще больше потратить. Где научные миссии? Почему его возглавляет человек получивший непрофильную научную степень будучи чиновником?! 18

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великобритания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос, великобритания, сша