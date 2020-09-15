https://ria.ru/20200915/venera-1577269834.html

"Роскосмос" и РАН разработали программу нескольких миссий к Венере

"Роскосмос" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:19

2020-09-15T15:19

2020-09-15T15:19

риа наука

александр блошенко

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155156/58/1551565835_0:0:1152:648_1400x0_80_0_0_cce611028ddb0995b9811a69fb010296.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a>."В настоящий момент госкорпорацией "Роскосмос" совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академией наук</a> проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий", - приводятся его слова на сайте госкорпорации.Ближайшая российская миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы.

https://ria.ru/20200915/venera-1577268021.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр блошенко, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос