https://ria.ru/20200915/venera-1577269834.html
"Роскосмос" и РАН разработали программу нескольких миссий к Венере
"Роскосмос" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:19
2020-09-15T15:19
2020-09-15T15:19
риа наука
александр блошенко
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a>."В настоящий момент госкорпорацией "Роскосмос" совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академией наук</a> проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий", - приводятся его слова на сайте госкорпорации.Ближайшая российская миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы.
https://ria.ru/20200915/venera-1577268021.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр блошенко, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос