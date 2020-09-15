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РИА Наука
https://ria.ru/20200915/venera-1577269834.html
"Роскосмос" и РАН разработали программу нескольких миссий к Венере
"Роскосмос" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:19
2020-09-15T15:19
риа наука
александр блошенко
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a>."В настоящий момент госкорпорацией "Роскосмос" совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академией наук</a> проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий", - приводятся его слова на сайте госкорпорации.Ближайшая российская миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы.
https://ria.ru/20200915/venera-1577268021.html
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александр блошенко, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос

"Роскосмос" и РАН разработали программу нескольких миссий к Венере

15:19 15.09.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, НПО им. С. А. ЛавочкинаКонцепция миссии "Венера-Д"
Концепция миссии Венера-Д - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, НПО им. С. А. Лавочкина
Концепция миссии "Венера-Д". Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "Роскосмос" и РАН разработали программу исследования Венеры, включающую несколько миссий, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.
"В настоящий момент госкорпорацией "Роскосмос" совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий", - приводятся его слова на сайте госкорпорации.
Ближайшая российская миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 14:56РИА Наука
"Роскосмос" усомнился в существовании жизни на Венере
1980004
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РИА НаукаАлександр БлошенкоКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмос
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