Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:50 15.09.2020 (обновлено: 08:58 15.09.2020)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн высоко оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры.
Ученые из Массачусетса и Кардиффа ранее сообщили, что нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Результат исследований ученые опубликовали в журнале Nature.
"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", — написал Брайденстайн в Twitter.
Глава НАСА добавил, что "пришло время уделить Венере первостепенное внимание".
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Фосфин — бесцветный и очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.
Это уже не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами, однако коллеги отнеслись к этому скептически.
Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен, в числе прочего, исследовать как поверхность, так и с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.
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