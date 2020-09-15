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https://ria.ru/20200915/venera-1577239860.html
Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Глава НАСА Джим Брайденстайн высоко оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T00:50
2020-09-15T08:58
риа наука
джим брайденстайн
венера
космос - риа наука
наса
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава НАСА <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a> высоко оценил обнаружение фосфина в атмосфере <a href="https://ria.ru/keyword_Venera/" target="_blank">Венеры</a>.Ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank" data-auto="true">Кардиффа</a> ранее сообщили, что нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Результат исследований ученые опубликовали в журнале Nature.Глава <a href="http://ria.ru/organization_NASA/">НАСА</a> добавил, что "пришло время уделить Венере первостепенное внимание".Фосфин — бесцветный и очень ядовитый газ. На <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.Это уже не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами, однако коллеги отнеслись к этому скептически.Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен, в числе прочего, исследовать как поверхность, так и с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.
https://ria.ru/20200720/1574608254.html
https://ria.ru/20200426/1570580360.html
"В настоящее время Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере." - Вот правильно! А начальником этого проекта нужно поставить Рогозина! Он создаст хороший аппарат по отмыванию денег!)))
55
Нашли смерть и назвали жизнью... Как всегда всё наоборот
50
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сша
РИА Новости
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джим брайденстайн, венера, космос - риа наука, наса, сша

Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

00:50 15.09.2020 (обновлено: 08:58 15.09.2020)
147510
© NASA / SSV, MIPL, Magellan TeamПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн высоко оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры.
Ученые из Массачусетса и Кардиффа ранее сообщили, что нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Результат исследований ученые опубликовали в журнале Nature.

"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", — написал Брайденстайн в Twitter.

Глава НАСА добавил, что "пришло время уделить Венере первостепенное внимание".
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Фосфин — бесцветный и очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.
Это уже не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами, однако коллеги отнеслись к этому скептически.
Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен, в числе прочего, исследовать как поверхность, так и с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.
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"В настоящее время Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере." - Вот правильно! А начальником этого проекта нужно поставить Рогозина! Он создаст хороший аппарат по отмыванию денег!)))
15 сентября, 02:03
русский офицеррусский офицер
19403227
Нашли смерть и назвали жизнью... Как всегда всё наоборот
15 сентября, 00:56
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
25111022
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