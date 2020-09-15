https://ria.ru/20200915/venera-1577239860.html

Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава НАСА Джим Брайденстайн высоко оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T00:50

2020-09-15T00:50

2020-09-15T08:58

риа наука

джим брайденстайн

венера

космос - риа наука

наса

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глава НАСА <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a> высоко оценил обнаружение фосфина в атмосфере <a href="https://ria.ru/keyword_Venera/" target="_blank">Венеры</a>.Ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank" data-auto="true">Кардиффа</a> ранее сообщили, что нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Результат исследований ученые опубликовали в журнале Nature.Глава <a href="http://ria.ru/organization_NASA/">НАСА</a> добавил, что "пришло время уделить Венере первостепенное внимание".Фосфин — бесцветный и очень ядовитый газ. На <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.Это уже не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами, однако коллеги отнеслись к этому скептически.Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен, в числе прочего, исследовать как поверхность, так и с помощью отделяемого баллона — атмосферу планеты на наличие признаков жизни.

https://ria.ru/20200720/1574608254.html

https://ria.ru/20200426/1570580360.html

русский офицер "В настоящее время Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере." - Вот правильно! А начальником этого проекта нужно поставить Рогозина! Он создаст хороший аппарат по отмыванию денег!))) 55

Ярослав Погодин Нашли смерть и назвали жизнью... Как всегда всё наоборот 50

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, венера, космос - риа наука, наса, сша