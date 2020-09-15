https://ria.ru/20200915/ukraina-1577292197.html

Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"

Киев потребовал от России разъяснений после слов замглавы МИД РФ Андрея Руденко, назвавшего неправдой заявление Украины о готовности всех сторон к встрече в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T23:13

2020-09-15T23:13

2020-09-15T23:13

россия

ситуация на украине

"нормандская четверка"

андрей руденко

донецкая народная республика

мид украины

владимир зеленский

дмитрий козак

оон

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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Киев потребовал от России разъяснений после слов замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Руденко</a>, назвавшего неправдой заявление Украины о готовности всех сторон к встрече в "нормандском формате".Во вторник президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Позднее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал РИА Новости, что эта информация - "неправда". По его словам, на переговорах советников и политсоветников в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> в прошлую пятницу замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> "четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет"."В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерстве иностранных дел Украины</a>... в этой связи хотели бы обратить внимание на следующее. Находясь с официальным визитом в Республике <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a>, президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться", - говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.Уточняется, что Украина, как и другие участники "нормандского формата", заинтересована, чтобы следующая встреча глав государств и правительств "нормандской четверки" "была максимально результативной" и подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита в "нормандском формате", который прошел 9 декабря 2019 года."Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4 ("нормандской четверки" - ред.), это ставит под сомнение настроенность <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам "нормандского формата", так и международному сообществу", - отмечается на сайте украинского МИД.Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в минувшую пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие Козак. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200915/donbass-1577290011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/kozak-1577119777.html

piligrimwl О, как. Потребовали они.) 29

EDD KORVIN Девушки с Ленинградского шоссе тоже ТРЕБУЮТ или уменьшить проходной балл в ВУЗы или удлинить шоссе. :)) 10

8

россия

донецкая народная республика

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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