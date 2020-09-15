https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577281610.html

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:55

2020-09-15T17:55

2020-09-15T17:55

госпитализация алексея навального

леонид слуцкий

алексей кондратьев

алексей навальный

джулиан ассанж

москва

гаага

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.По его словам, "дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты".Безосновательные планыЧлен Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> заявил РИА Новости, что планы Евросоюза создать так называемый "список Навального" как направленную против России санкционную меру не имеют под собой какой-либо правовой основы.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> указал, что на Западе права человека ассоциируют с Навальным, который был дважды судим и находится под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны."Все в духе ценностей Запада. Права человека ассоциируют с дважды судимым, находящимся под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Кристально чистых не нашлось? И не найдется!", — сказал он.Кондратьев уверен, что "борец с коррупцией" и "шататель режима за иностранные донаты" в России никогда не будет восприниматься как честный и беспристрастный человек.Глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> считает, что глобальные санкции имени Навального в случае их введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации.Депутат напомнил, что Навального увезли на лечение в ФРГ без каких-либо следов отравления. "Как и откуда после пересечения российской границы боевые яды могли попасть в организм Навального, если это действительно так, – вот это, на мой взгляд, должно стать поводом для отдельного независимого разбирательства", — указал Слуцкий.Он напомнил, что все эти вопросы Россия в той или иной форме задавала немецким партнерам, но ответа на них так и не последовало "со ссылками на исключительную компетентность ОЗХО".Тем не менее пробы анализов Навального передали в лаборатории Франции и Швеции, минуя эту организацию.Депутат с сожалением констатировал, что постановки и подтасовки стали привычными методами Запада для "реализации циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции".Член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a> считает, что выбор Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве "бренда" глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным.Она добавила, что если Европе нужен образ политзаключенного, ей следует вспомнить, например, о создателе WikiLeaks <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиане Ассанже</a>.Депутат назвала введение санкций ключевым элементом репрессивной стратегии современных структур Запада, с помощью которых они утверждают свое превосходство и право диктовать свою волю другим.Она напомнила о том, что в свое время Запад не выпустил заключенного в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> экс-президента <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> <a href="http://ria.ru/person_Slobodan_Miloshevich/" target="_blank" data-auto="true">Слободана Милошевича</a> на лечение в Россию, фактически обрекая его на смерть, а теперь готовится выдать Ассанжа Соединенным Штатам, которому там грозит смертная казнь."Огонь по своим"Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> (фракция "Левые") считает, что вопроса новых антироссийских санкций в связи с делом Навального в европейской повестке быть не должно.Депутат обратил внимание на исследование Кильского института мировой экономики и гонконгского Университета Линнань, где оценивается политика санкций ЕС в отношении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По данным ученых, Россия из-за этих ограничений несет 56 процентов торговых потерь. Остальной ущерб, который составляет около 42 миллиардов долларов только за период с марта 2014-го по конец 2015 года, понесли страны ЕС.По словам депутата, это не в интересах ФРГ и Европы.Депутат выразил уверенность, что немецкому парламенту надлежит предоставить Москве результаты всех исследований, которые провели Навальному в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Также Эрнст отметил, что у <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> нет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу.Ситуация с НавальнымДвадцатого августа Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда он на самолете возвращался из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. У него диагностировали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. Что именно стало причиной такого состояния — пока неясно. Омские медики в числе прочего рассматривали версию об отравлении, однако токсинов в крови и моче Навального не нашли.Пациента, введенного в состояние комы, вывезли на лечение в Германию. Через некоторое время он начал поправляться, врачи его отключили от аппарата ИВЛ. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя германских органов госбезопасности, Навальный готов вернуться в Россию.В бундестаге утверждают, что россиянин был отравлен субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Их мнение основывается на выводах военных медиков, которые якобы подтвердились экспертами из лабораторий в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Берлин параллельно запросил исследование у ОЗХО.Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html

https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577260061.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577254299.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/naryshkin-1577251459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/rink-1577236938.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html

aimo Это было понятно сразу с первого сообщения об "отравлении" алёши: сакральная жертва, именем которой будут называться новые санкции, главная цель, которых остановка СП2. 56

Влад Антилибер Цирк уехал, клоуны остались. При этом Лёша хочет вернуться в Россию. Вероятно приедет санкции раздавать гражданам и бизнесу России. Хотя ему не привыкать, уже однажды отправлял списки граждан страны в Госдеп, для внесения в санкции Магнитского. 22

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москва

гаага

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, алексей кондратьев, алексей навальный, джулиан ассанж, москва, гаага, берлин (город), в мире