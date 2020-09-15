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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:55
2020-09-15T17:55
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
алексей кондратьев
алексей навальный
джулиан ассанж
москва
гаага
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.По его словам, "дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты".Безосновательные планыЧлен Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> заявил РИА Новости, что планы Евросоюза создать так называемый "список Навального" как направленную против России санкционную меру не имеют под собой какой-либо правовой основы.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> указал, что на Западе права человека ассоциируют с Навальным, который был дважды судим и находится под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны."Все в духе ценностей Запада. Права человека ассоциируют с дважды судимым, находящимся под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Кристально чистых не нашлось? И не найдется!", — сказал он.Кондратьев уверен, что "борец с коррупцией" и "шататель режима за иностранные донаты" в России никогда не будет восприниматься как честный и беспристрастный человек.Глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> считает, что глобальные санкции имени Навального в случае их введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации.Депутат напомнил, что Навального увезли на лечение в ФРГ без каких-либо следов отравления. "Как и откуда после пересечения российской границы боевые яды могли попасть в организм Навального, если это действительно так, – вот это, на мой взгляд, должно стать поводом для отдельного независимого разбирательства", — указал Слуцкий.Он напомнил, что все эти вопросы Россия в той или иной форме задавала немецким партнерам, но ответа на них так и не последовало "со ссылками на исключительную компетентность ОЗХО".Тем не менее пробы анализов Навального передали в лаборатории Франции и Швеции, минуя эту организацию.Депутат с сожалением констатировал, что постановки и подтасовки стали привычными методами Запада для "реализации циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции".Член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a> считает, что выбор Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве "бренда" глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным.Она добавила, что если Европе нужен образ политзаключенного, ей следует вспомнить, например, о создателе WikiLeaks <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиане Ассанже</a>.Депутат назвала введение санкций ключевым элементом репрессивной стратегии современных структур Запада, с помощью которых они утверждают свое превосходство и право диктовать свою волю другим.Она напомнила о том, что в свое время Запад не выпустил заключенного в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> экс-президента <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> <a href="http://ria.ru/person_Slobodan_Miloshevich/" target="_blank" data-auto="true">Слободана Милошевича</a> на лечение в Россию, фактически обрекая его на смерть, а теперь готовится выдать Ассанжа Соединенным Штатам, которому там грозит смертная казнь."Огонь по своим"Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> (фракция "Левые") считает, что вопроса новых антироссийских санкций в связи с делом Навального в европейской повестке быть не должно.Депутат обратил внимание на исследование Кильского института мировой экономики и гонконгского Университета Линнань, где оценивается политика санкций ЕС в отношении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По данным ученых, Россия из-за этих ограничений несет 56 процентов торговых потерь. Остальной ущерб, который составляет около 42 миллиардов долларов только за период с марта 2014-го по конец 2015 года, понесли страны ЕС.По словам депутата, это не в интересах ФРГ и Европы.Депутат выразил уверенность, что немецкому парламенту надлежит предоставить Москве результаты всех исследований, которые провели Навальному в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Также Эрнст отметил, что у <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> нет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу.Ситуация с НавальнымДвадцатого августа Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, когда он на самолете возвращался из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. У него диагностировали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. Что именно стало причиной такого состояния — пока неясно. Омские медики в числе прочего рассматривали версию об отравлении, однако токсинов в крови и моче Навального не нашли.Пациента, введенного в состояние комы, вывезли на лечение в Германию. Через некоторое время он начал поправляться, врачи его отключили от аппарата ИВЛ. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя германских органов госбезопасности, Навальный готов вернуться в Россию.В бундестаге утверждают, что россиянин был отравлен субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Их мнение основывается на выводах военных медиков, которые якобы подтвердились экспертами из лабораторий в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Берлин параллельно запросил исследование у ОЗХО.Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html
https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577260061.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577254299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/naryshkin-1577251459.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/rink-1577236938.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
Это было понятно сразу с первого сообщения об "отравлении" алёши: сакральная жертва, именем которой будут называться новые санкции, главная цель, которых остановка СП2.
56
Цирк уехал, клоуны остались. При этом Лёша хочет вернуться в Россию. Вероятно приедет санкции раздавать гражданам и бизнесу России. Хотя ему не привыкать, уже однажды отправлял списки граждан страны в Госдеп, для внесения в санкции Магнитского.
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госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, алексей кондратьев, алексей навальный, джулиан ассанж, москва, гаага, берлин (город), в мире

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

17:55 15.09.2020
12504
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Pool/Olivier Hoslet
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Что касается возможности санкционирования России по аналогии со "списком Магнитского": с тех пор как я вступил в должность, я дал старт общему режиму санкций против нарушения прав человека, гуманитарного права, который также обсуждался во время последнего заседания министров иностранных дел ЕС", — отметил он на пленарном заседании Европарламента.

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По его словам, "дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты".
"То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального", — отметил Боррель.

Безосновательные планы

Член Совета Федерации Олег Морозов заявил РИА Новости, что планы Евросоюза создать так называемый "список Навального" как направленную против России санкционную меру не имеют под собой какой-либо правовой основы.
"И список — это чисто политическая акция, не имеющая под собой ни правового, ни содержательного основания. Маниакальное стремление наказывать страны по политическим мотивам выглядит пугающим", — подчеркнул сенатор.
Сенатор Алексей Кондратьев указал, что на Западе права человека ассоциируют с Навальным, который был дважды судим и находится под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны.
"Все в духе ценностей Запада. Права человека ассоциируют с дважды судимым, находящимся под следствием за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Кристально чистых не нашлось? И не найдется!", — сказал он.
Кондратьев уверен, что "борец с коррупцией" и "шататель режима за иностранные донаты" в России никогда не будет восприниматься как честный и беспристрастный человек.
"Поэтому и выстраиваемый символ в виде Навального будет иметь смысл и значение только на Западе. В России он будет нести строго обратный эффект", — отметил он.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что глобальные санкции имени Навального в случае их введения в действие станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации.
"Санкции имени Навального, в случае введения их в действие, станут символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации", — сказал журналистам Слуцкий.
Депутат напомнил, что Навального увезли на лечение в ФРГ без каких-либо следов отравления. "Как и откуда после пересечения российской границы боевые яды могли попасть в организм Навального, если это действительно так, – вот это, на мой взгляд, должно стать поводом для отдельного независимого разбирательства", — указал Слуцкий.
Он напомнил, что все эти вопросы Россия в той или иной форме задавала немецким партнерам, но ответа на них так и не последовало "со ссылками на исключительную компетентность ОЗХО".
Тем не менее пробы анализов Навального передали в лаборатории Франции и Швеции, минуя эту организацию.
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"Где логика? По-видимому, она не нужна нашим европейским коллегам, когда стоит задача дальнейшего сдерживания России. Дело Скрипалей и якобы отравления Навального – звенья одной большой провокационной цепи, разрушающей международное право", — указал Слуцкий.
Депутат с сожалением констатировал, что постановки и подтасовки стали привычными методами Запада для "реализации циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции".
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что выбор Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве "бренда" глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным.
Она добавила, что если Европе нужен образ политзаключенного, ей следует вспомнить, например, о создателе WikiLeaks Джулиане Ассанже.
Депутат назвала введение санкций ключевым элементом репрессивной стратегии современных структур Запада, с помощью которых они утверждают свое превосходство и право диктовать свою волю другим.
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"Вместе с тем, выбор российского оппозиционера в качестве "бренда" подобных санкций выглядит крайне странным. Трудно представить в качестве гуманитарной жертвы действующего политика, который спокойно разъезжает по стране, ведет избирательные компании, а также свободно выезжает на лечение за границу — сначала в Испанию, а теперь в Германию", — отметила Панина в беседе с РИА Новости.
Она напомнила о том, что в свое время Запад не выпустил заключенного в Гааге экс-президента Югославии Слободана Милошевича на лечение в Россию, фактически обрекая его на смерть, а теперь готовится выдать Ассанжа Соединенным Штатам, которому там грозит смертная казнь.
"Если Боррелю нужен образ политзаключенного, страдающего за гуманитарные права, пусть обратится к образу создателя WikiLeaks, или к памяти людей, которых совсем недавно пытали в секретных тюрьмах США по всему миру", — подчеркнула Панина.

"Огонь по своим"

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст (фракция "Левые") считает, что вопроса новых антироссийских санкций в связи с делом Навального в европейской повестке быть не должно.
Депутат обратил внимание на исследование Кильского института мировой экономики и гонконгского Университета Линнань, где оценивается политика санкций ЕС в отношении Москвы. По данным ученых, Россия из-за этих ограничений несет 56 процентов торговых потерь. Остальной ущерб, который составляет около 42 миллиардов долларов только за период с марта 2014-го по конец 2015 года, понесли страны ЕС.

"Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином "дружественный огонь", то есть обстрел собственных людей", — подчеркнул он.

Крупнейшая университетская клиника Германии Charite - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 21:22Сказано в эфире
Забудьте слово "отравление". Химик оценил состояние здоровья НавальногоАлексей Навальный уже встает с постели, его состояние продолжает улучшаться, сообщили в берлинской клинике Charité. Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк в эфире радио Sputnik сопоставил эти данные с диагнозом, поставленным ранее Навальному в Германии.
По словам депутата, это не в интересах ФРГ и Европы.
"Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны", — заявил Эрнст.
Депутат выразил уверенность, что немецкому парламенту надлежит предоставить Москве результаты всех исследований, которые провели Навальному в Германии.
Также Эрнст отметил, что у Берлина нет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу.
"Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального", — добавил он.

Ситуация с Навальным

Двадцатого августа Алексея Навального госпитализировали в Омске, когда он на самолете возвращался из Томска в Москву. У него диагностировали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. Что именно стало причиной такого состояния — пока неясно. Омские медики в числе прочего рассматривали версию об отравлении, однако токсинов в крови и моче Навального не нашли.
Пациента, введенного в состояние комы, вывезли на лечение в Германию. Через некоторое время он начал поправляться, врачи его отключили от аппарата ИВЛ. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя германских органов госбезопасности, Навальный готов вернуться в Россию.
В бундестаге утверждают, что россиянин был отравлен субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Их мнение основывается на выводах военных медиков, которые якобы подтвердились экспертами из лабораторий в Швеции и Франции. Берлин параллельно запросил исследование у ОЗХО.
Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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393700325
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Госпитализация Алексея НавальногоЛеонид СлуцкийАлексей КондратьевАлексей НавальныйДжулиан АссанжМоскваГаагаБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Это было понятно сразу с первого сообщения об "отравлении" алёши: сакральная жертва, именем которой будут называться новые санкции, главная цель, которых остановка СП2.
15 сентября, 18:20
aaimo
38114003
Цирк уехал, клоуны остались. При этом Лёша хочет вернуться в Россию. Вероятно приедет санкции раздавать гражданам и бизнесу России. Хотя ему не привыкать, уже однажды отправлял списки граждан страны в Госдеп, для внесения в санкции Магнитского.
15 сентября, 18:41
Влад АнтилиберВлад Антилибер
2010001
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