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https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577272392.html
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Вопрос новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального не должен быть в европейской повестке, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:52
2020-09-15T17:10
клаус эрнст
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
госпитализация алексея навального
россия
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<strong>БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости.</strong> Вопрос новых санкций против России в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не должен быть в европейской повестке, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> ("Левые").Он обратил внимание на исследование Кильского института мировой экономики и Университета Линнань (Lingnan) в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/">Гонконге</a>, в котором оценивается политика санкций <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a> против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Выкладки ученых показали, что Россия несет 56 процентов торговых потерь из-за этих ограничений. Остальной ущерб — около 42 миллиардов долларов только за период с марта 2014-го по конец 2015 года — понесли страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Немецкий депутат уверен, что бундестаг должен предоставить российской стороне результаты всех исследований, которые провели Навальному в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Эрнст подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не имеет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу. Он также предложил опросить самого основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)."Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального", — добавил политик.Ситуация с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, блогера Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно. Омские медики также рассматривали версию об отравлении, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Блогера, введенного в состояние комы, перевезли на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. Через некоторое время он начал поправляться, немецкие врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на представителя немецких органов госбезопасности, Навальный осознает, где находится, и готов вернуться в Россию.В бундестаге утверждают, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Их позиция основывается на выводах военных медиков, которые якобы подтвердились экспертами из лабораторий в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Параллельно Берлин запросил исследование у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Москва несколько раз просила Берлин предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Между тем в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> обсуждается вопрос санкций против России в связи с этой ситуацией. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577271489.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
И не только "огонь по своим". Но и всеобщее презрение к европейским "грязным" методам.
147
Оставалась надежда что Германия как лидер в ЕС не оскотинилась в этом свинарнике. Оскотинилась и потеряла какое либо лицо, но главное надолго. ))) Запад как был диким - таким и остался. Ненужны России такие партнёры которые не только не договороспособны и лживы, но и которые готовы заняться суицидом ради каких то там вымышленных нечеловеческих ценностей.
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москва
сша
берлин (город)
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клаус эрнст, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, бундестаг германии, евросоюз, германия, в мире

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

15:52 15.09.2020 (обновлено: 17:10 15.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Вопрос новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального не должен быть в европейской повестке, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые").
Он обратил внимание на исследование Кильского института мировой экономики и Университета Линнань (Lingnan) в Гонконге, в котором оценивается политика санкций Брюсселя против Москвы. Выкладки ученых показали, что Россия несет 56 процентов торговых потерь из-за этих ограничений. Остальной ущерб — около 42 миллиардов долларов только за период с марта 2014-го по конец 2015 года — понесли страны Евросоюза.

"Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire ("дружественный огонь"), то есть обстрел собственных людей. Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны", — заявил Эрнст.

Немецкий депутат уверен, что бундестаг должен предоставить российской стороне результаты всех исследований, которые провели Навальному в Германии. Эрнст подчеркнул, что Берлин не имеет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу. Он также предложил опросить самого основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
"Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального", — добавил политик.

Ситуация с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя ФБК, блогера Алексея Навального госпитализировали в Омске. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно. Омские медики также рассматривали версию об отравлении, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Блогера, введенного в состояние комы, перевезли на лечение в Германию. Через некоторое время он начал поправляться, немецкие врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на представителя немецких органов госбезопасности, Навальный осознает, где находится, и готов вернуться в Россию.
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В бундестаге утверждают, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Их позиция основывается на выводах военных медиков, которые якобы подтвердились экспертами из лабораторий в Швеции и Франции. Параллельно Берлин запросил исследование у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Москва несколько раз просила Берлин предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Между тем в Европе обсуждается вопрос санкций против России в связи с этой ситуацией. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального.
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Клаус ЭрнстСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйБундестаг ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
Популярные комментарии
И не только "огонь по своим". Но и всеобщее презрение к европейским "грязным" методам.
15 сентября, 16:01
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
13800018
Оставалась надежда что Германия как лидер в ЕС не оскотинилась в этом свинарнике. Оскотинилась и потеряла какое либо лицо, но главное надолго. ))) Запад как был диким - таким и остался. Ненужны России такие партнёры которые не только не договороспособны и лживы, но и которые готовы заняться суицидом ради каких то там вымышленных нечеловеческих ценностей.
15 сентября, 16:52
iil.1964
3410003
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