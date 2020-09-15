https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577245561.html

Генсек ООН призвал отменить санкции, мешающие странам бороться с COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за отмену санкций, мешающих государствам бороться с пандемией коронавируса. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:53

2020-09-15T09:53

2020-09-15T10:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

коронавирусы

мишель бачелет

здоровье - общество

воз

оон

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<strong>ООН, 15 сен - РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> выступает за отмену санкций, мешающих государствам бороться с пандемией коронавируса."Как вы, возможно, знаете, в своем заявлении от 24 марта 2020 года, которое я полностью поддерживаю, <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> (глава УВКПЧ ООН - ред.) призвала срочно пересмотреть широкие секторальные санкции в странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса, чтобы избежать в них коллапса медицинской системы, принимая во внимание взрывной эффект, который это может иметь для статистики смертности, страданий и дальнейшего распространения инфекции", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости."Когда я обратился к "Группе двадцати" 26 марта, я также призвал к отмене санкций, которые могут подорвать способность стран бороться с пандемией", - добавил он.По словам генсека <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, его беспокоит, "что позиция частного бизнеса, стремящегося избежать рисков, может и далее препятствовать законным операциям по оказанию гуманитарной помощи, особенно в банковской сфере".Ранее ГА ООН приняла резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса. Она признает, что пандемия COVID-19 является одной из величайших глобальных проблем в истории ООН.Согласно тексту, ГА ООН "призывает государства воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют обеспечению полного экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28,9 миллиона случаев заражения, более 922 тысяч человек скончались.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong><em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html

https://ria.ru/20200914/germaniya-1577206602.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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