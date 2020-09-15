https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html

Антониу Гутерреш: ВОЗ нужна поддержка в решающий момент борьбы с COVID-19

Пятнадцатого сентября в Нью-Йорке открывается юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса ее неделя высокого уровня РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:00

2020-09-15T10:00

2020-09-15T10:00

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

воз

интервью

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<em>Пятнадцатого сентября в Нью-Йорке открывается юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса ее неделя высокого уровня впервые в истории пройдет в полувиртуальном формате: большинство лидеров не приедет в Нью-Йорк, и в зале будут транслировать заранее записанные видеовыступления. О значимости нынешней сессии Генассамблеи и ее приоритетах, о судьбе иранской ядерной сделки, о будущем разрабатываемых вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и ожиданиях от саммита лидеров "пятерки" Совета Безопасности в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал генсек ООН <a href="https://ria.ru/person_Antoniu_Gutteresh" target="_blank">Антониу Гутерреш</a>. </em><strong>— Каких результатов вы ждете от предстоящей сессии Генассамблеи, учитывая, что она впервые пройдет в полувиртуальном формате? Лидеры и главы МИД каких стран будут лично участвовать в неделе высокого уровня? Собираетесь ли вы встретиться с президентом США Дональдом Трампом?</strong>— Это будет ценное и важное заседание Генеральной Ассамблеи, на котором будут обсуждаться и решаться важнейшие проблемы, стоящие перед миром, от изменения климата до пандемии COVID-19. Основная причина, по которой мы проводим мероприятие в полувиртуальном формате, а именно пандемия, затрагивающая каждую страну и каждый регион, сама по себе подчеркивает потребность в коллективных решениях общих проблем, с которыми мы все сталкиваемся. И я верю, что все, кто примет участие в этой сессии, будут готовы найти общие решения, в которых мы нуждаемся.Несмотря на трудности с проведением встреч вживую, я поддерживаю тесный контакт со многими иностранными лидерами по всему миру.<strong>— В последнее время США довольно своеобразно относятся к ООН: по-своему трактуют резолюции СБ по Ирану, вводят санкции против сотрудников МУС, вышли из ВОЗ. Не подрывает ли это авторитет организации? И что с этим можно сделать?</strong>— Я постоянно заявлял, что Совместный всеобъемлющий план действий является триумфом многосторонней дипломатии и ядерного нераспространения. Я считаю, что государствам-членам следует сделать все возможное для его сохранения. Что касается моей роли, то секретариат будет руководствоваться тем, что исходит от Совета Безопасности.Я призываю все государства-члены поддержать друг друга и систему Организации Объединенных Наций в борьбе с вызовами нашего времени, в том числе в противодействии нынешнему кризису в области здравоохранения. Я ясно дал понять, что ВОЗ нуждается в поддержке государств-членов в этот решающий момент борьбы с COVID-19.Я также ясно выразил свою обеспокоенность по поводу негативных действий в отношении МУС. Я надеюсь, что любые ограничительные меры, введенные в отношении отдельных лиц, будут применяться в соответствии с обязательствами принимающей страны в рамках соглашения о штаб-квартире ООН.<strong>— Россия стала первым государством, официально зарегистрировавшим вакцину от COVID-19. Считаете ли вы, что ВОЗ должна рекомендовать ее для использования? Будете ли прививаться сами?</strong>— Решения по вакцинам от COVID-19 должны приниматься профессионалами медицинской сферы, в том числе сотрудниками ВОЗ. И я ожидаю, что они изучат возможные вакцины с должным вниманием и, исходя из этого, дадут рекомендации.<strong>— Россия и многие другие страны в последние годы становились объектом односторонних санкций, ограничений. Как вы, как глава Всемирной организации, относитесь к таким односторонним санкциям, не одобренным Советом Безопасности ООН? Не вредит ли такая практика международному сотрудничеству?</strong>— В ООН режимы санкций являются прерогативой Совета Безопасности. Ясно, что среди государств-членов ООН нет консенсуса относительно применения односторонних санкций.Как вы, возможно, знаете, в своем заявлении от 24 марта 2020 года, которое я полностью поддерживаю, Мишель Бачелет (глава УВКПЧ ООН) призвала срочно пересмотреть широкие секторальные санкции в странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса, чтобы избежать в них коллапса медицинской системы, принимая во внимание взрывной эффект, который это может иметь для статистики смертности, страданий и дальнейшего распространения инфекции.Когда я обратился к "Группе двадцати" 26 марта, я также призвал к отмене санкций, которые могут подорвать способность стран бороться с пандемией. В этой связи меня также беспокоит, что позиция частного бизнеса, стремящегося избежать рисков, может и далее препятствовать законным операциям по оказанию гуманитарной помощи, особенно в банковской сфере. <strong>— Переговоры между Россией и США о продлении СНВ-3 пока не принесли результатов. Может, обсуждение будущего этого договора надо перевести в Совет Безопасности? Не собираетесь ли вы использовать свой авторитет и напрямую поговорить с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы побудить их продлить договор? Считаете ли вы, что Китаю следует присоединиться к договоренностям?</strong>— Продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности. Оно будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются. Это даст время заложить основу для переговоров по новым соглашениям, в том числе с другими странами, обладающими ядерным оружием.Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет.Продление СНВ-3 — это вопрос, который следует решить сторонам договора. Но я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую Федерацию помнить, что оно выгодно не только для их безопасности, но и для безопасности всех стран, для глобальной стабильности, ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными.Что касается роли Китая, я в курсе, что Китай, Россия и Соединенные Штаты имеют разные точки зрения и разное понимание на этот счет. Неравенство в размерах стратегических арсеналов также является ключевым моментом разногласий.<strong>— Лидеры "пятерки" постоянных членов Совбеза до сих пор не назначили дату своего саммита. Какого результата вы ожидаете от этой встречи? Считаете ли вы, что президентам следовало бы принять какой-либо документ для защиты Совета Безопасности от потери его авторитета?</strong>— Я надеюсь и ожидаю, что лидеры "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности встретятся на определенном этапе, и я поддерживаю все усилия лидеров стран "пятерки" по совместной работе для решения общих проблем. Я считаю, что единство стран "пятерки" имеет решающее значение для эффективного функционирования Совета Безопасности.

https://ria.ru/20200914/voz-1577208402.html

https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577200352.html

https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, интервью