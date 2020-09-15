https://ria.ru/20200915/rekord-1577256733.html

Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов

Уроженец дагестанского села Муги, 66-летний Багама Айгубов сбросил 9,3 килограмма за пятичасовую пробежку, сообщило в инстаграме региональное Министерство по... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:31

2020-09-15T12:31

2020-09-15T13:36

республика дагестан

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Уроженец дагестанского села Муги, 66-летний Багама Айгубов сбросил 9,3 килограмма за пятичасовую пробежку, сообщило в <a href="https://www.instagram.com/p/CE8jvAbDOGT/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> региональное Министерство по физической культуре и спорту.Благодаря этому достижению мужчина попал в Книгу рекордов России.В ведомстве отметили, что Айгубов — ветеран дагестанского спорта, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств.

https://rsport.ria.ru/20200813/1575743775.html

Вацлав Петров Это ж нужно суметь столько воды выпить 23

Николай Ефимов Вообще странно написали. А какой был его постоянный вес? Такой же как на старте? А то как бы имея например 65 кг веса,можно нахлестаться воды до 70 кг, а потом всё выгнать с потом. Подробности бы? Я вот каждый день по 1-1,5 кг сбрасываю, после 7-10 км с потом. Но с утра вес тот же. Фантастика? ) 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, общество