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Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов
Уроженец дагестанского села Муги, 66-летний Багама Айгубов сбросил 9,3 килограмма за пятичасовую пробежку, сообщило в инстаграме региональное Министерство по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:31
2020-09-15T13:36
республика дагестан
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Уроженец дагестанского села Муги, 66-летний Багама Айгубов сбросил 9,3 килограмма за пятичасовую пробежку, сообщило в <a href="https://www.instagram.com/p/CE8jvAbDOGT/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> региональное Министерство по физической культуре и спорту.Благодаря этому достижению мужчина попал в Книгу рекордов России.В ведомстве отметили, что Айгубов — ветеран дагестанского спорта, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств.
https://rsport.ria.ru/20200813/1575743775.html
Это ж нужно суметь столько воды выпить
23
Вообще странно написали. А какой был его постоянный вес? Такой же как на старте? А то как бы имея например 65 кг веса,можно нахлестаться воды до 70 кг, а потом всё выгнать с потом. Подробности бы? Я вот каждый день по 1-1,5 кг сбрасываю, после 7-10 км с потом. Но с утра вес тот же. Фантастика? )
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РИА Новости
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республика дагестан, общество

Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов

12:31 15.09.2020 (обновлено: 13:36 15.09.2020)
27360
© Фото : Минспорт Республики Дагестан/Instagram66-летний Багама Айгубов
66-летний Багама Айгубов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Минспорт Республики Дагестан/Instagram
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уроженец дагестанского села Муги, 66-летний Багама Айгубов сбросил 9,3 килограмма за пятичасовую пробежку, сообщило в инстаграме региональное Министерство по физической культуре и спорту.
Благодаря этому достижению мужчина попал в Книгу рекордов России.

"За состоянием его здоровья следили врачи, которые после финиша проверили артериальное давление. Оно оказалось в норме, рекордсмен чувствовал себя хорошо", — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Айгубов — ветеран дагестанского спорта, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств.
Инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
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18516533433
Обсудить 15
Республика ДагестанОбщество
Популярные комментарии
Это ж нужно суметь столько воды выпить
15 сентября, 12:51
ВПВацлав Петров
10101101
Вообще странно написали. А какой был его постоянный вес? Такой же как на старте? А то как бы имея например 65 кг веса,можно нахлестаться воды до 70 кг, а потом всё выгнать с потом. Подробности бы? Я вот каждый день по 1-1,5 кг сбрасываю, после 7-10 км с потом. Но с утра вес тот же. Фантастика? )
15 сентября, 13:24
НЕНиколай Ефимов
1301201
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