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https://ria.ru/20200915/putin-1577273736.html
Принимавших участие в строительстве медцентров военных наградят
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, занимавшихся... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:16
2020-09-15T16:16
военно-медицинская академия имени кирова
владимир путин
сергей шойгу
псковская область
великие луки
псков
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, занимавшихся строительством медицинских центров в регионах, для награждения.Путин во вторник в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> – на 200 мест в <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a> и на 100 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>. Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медпомощи. Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч квадратных метров. Сотрудники этих центров проходят подготовку в <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_medicinskaja_akademija_imeni_Kirova/" target="_blank" data-auto="true">Военно-медицинской академии имени Кирова</a>."Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих, ну и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов - этих и других подобного рода", - обратился президент к министру обороны.Шойгу заверил, что это будет сделано. "Спасибо, Владимир Владимирович, обязательно", - ответил глава Минобороны.
https://realty.ria.ru/20200915/medtsentry-1577271561.html
https://realty.ria.ru/20200630/1573685980.html
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псковская область
великие луки
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военно-медицинская академия имени кирова, владимир путин, сергей шойгу, псковская область, великие луки, псков, общество

Принимавших участие в строительстве медцентров военных наградят

16:16 15.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, занимавшихся строительством медицинских центров в регионах, для награждения.
Путин во вторник в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в Псковской области – на 200 мест в Пскове и на 100 в Великих Луках. Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медпомощи. Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч квадратных метров. Сотрудники этих центров проходят подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:40
Шойгу доложил Путину о возведении двух медцентров в Псковской области
"Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих, ну и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов - этих и других подобного рода", - обратился президент к министру обороны.
Шойгу заверил, что это будет сделано. "Спасибо, Владимир Владимирович, обязательно", - ответил глава Минобороны.
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30 июня, 14:53Распространение нового коронавируса
Медцентр, построенный Минобороны, сдан в эксплуатацию в Воронеже
1640007
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Военно-медицинская академия имени КироваВладимир ПутинСергей ШойгуПсковская областьВеликие ЛукиПсковОбщество
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