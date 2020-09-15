https://ria.ru/20200915/putin-1577273736.html

Принимавших участие в строительстве медцентров военных наградят

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, занимавшихся... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:16

2020-09-15T16:16

2020-09-15T16:16

военно-медицинская академия имени кирова

владимир путин

сергей шойгу

псковская область

великие луки

псков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577273353_0:0:3450:1940_1400x0_80_0_0_f856d0cf212c8b952d7c6764215b2dfc.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> сформировать список военнослужащих и гражданского персонала, занимавшихся строительством медицинских центров в регионах, для награждения.Путин во вторник в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> – на 200 мест в <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a> и на 100 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>. Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медпомощи. Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч квадратных метров. Сотрудники этих центров проходят подготовку в <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_medicinskaja_akademija_imeni_Kirova/" target="_blank" data-auto="true">Военно-медицинской академии имени Кирова</a>."Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих, ну и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов - этих и других подобного рода", - обратился президент к министру обороны.Шойгу заверил, что это будет сделано. "Спасибо, Владимир Владимирович, обязательно", - ответил глава Минобороны.

https://realty.ria.ru/20200915/medtsentry-1577271561.html

https://realty.ria.ru/20200630/1573685980.html

2

псковская область

великие луки

псков

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-медицинская академия имени кирова, владимир путин, сергей шойгу, псковская область, великие луки, псков, общество