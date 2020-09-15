Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии
16:58 15.09.2020 (обновлено: 21:04 15.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС не обсуждает внешнеполитическую повестку, а нацелен на разрешение внутриполитического кризиса.
"Мы в принципе не рассматриваем международную, внешнеполитическую повестку дня на заседаниях координационного совета. И не координируем протестные акции: уникальность белорусской ситуации в том, что это фактически самоорганизация протестных масс", - сказал Латушко во время онлайн-конференции во вторник.
Ранее во время этой же конференции Латушко заявил, что оппозиция не собирается дружить с ЕС против России или с Россией против ЕС. При этом политик отметил, что для оппозиции очень важна публичная оценка со стороны России "актов насилия и грубого нарушения действующего законодательства" Белоруссии, поскольку осуждение было бы "очень важным сигналом для белорусского общества, которое имеет большой потенциал доверия к российскому политическому истеблишменту".
По его словам, цель КС - "иметь консолидированную позицию общества". "И мы имеем этот мандат от общества по базовым целям (соблюдение прав человека в Белоруссии и проведение новых президентских выборов – ред.)… Именно это является главной задачей координационного совета – разрешение внутриполитического кризиса", - подчеркнул политик.
Он пояснил, что возможные внешние факторы в работе появляются только исходя из того, что КС видит "целесообразность реагировать на высказывания партнеров как с Запада, так и с Востока на внутриполитическую ситуацию в Беларуси". "И видим необходимость при определенных условиях их участия в качестве медиаторов для разрешения этой ситуации", - добавил Латушко.
Он отметил, что у КС и штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской "есть абсолютная четкая ясная позиция, согласие и взаимодействие по общим базовым целям - недопущение нарушения прав человека в Беларуси, расследование насилия против граждан, освобождение политзаключенных, а также признание фальсификаций во время выборов и назначение новых". "Это та платформа, которая нас объединяет сегодня. Сегодня нет ни у кого здравомыслящего на политической арене в Беларуси других целей и приоритетов, нежели эти два базовых", - подчеркнул политик.
Латушко заявил, что КС сталкивается с давлением со стороны властей и рассказал о "больших сложностях, связанных даже с поиском помещения, юридического адреса, где могло бы пройти установочное собрание" организации. Он пояснил, что "реакция у потенциальных друзей и партнеров достаточно осторожная: все понимают, что они могут попасть под преследование". Оппозиционер рассказал, что в ближайшее время на онлайн-платформе, где зарегистрировано 1,3 миллиона пользователей, будет запущен опрос с целью получения общественной поддержки со стороны белорусов по отношению к деятельности КС по базовым целям. При этом Латушко заметил, что в Белоруссии на данный момент нет других политических игроков, которые бы могли принять эстафету КС". "Поэтому мы продолжаем деятельность", - заключил он.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в Польшу. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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