https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577277501.html

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС не обсуждает внешнеполитическую повестку, а нацелен на... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:58

2020-09-15T16:58

2020-09-15T21:04

протесты в белоруссии

мария колесникова

павел латушко

светлана тихановская

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил, что КС не обсуждает внешнеполитическую повестку, а нацелен на разрешение внутриполитического кризиса.Ранее во время этой же конференции Латушко заявил, что оппозиция не собирается дружить с ЕС против России или с Россией против <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>. При этом политик отметил, что для оппозиции очень важна публичная оценка со стороны России "актов насилия и грубого нарушения действующего законодательства" Белоруссии, поскольку осуждение было бы "очень важным сигналом для белорусского общества, которое имеет большой потенциал доверия к российскому политическому истеблишменту".По его словам, цель КС - "иметь консолидированную позицию общества". "И мы имеем этот мандат от общества по базовым целям (соблюдение прав человека в Белоруссии и проведение новых президентских выборов – ред.)… Именно это является главной задачей координационного совета – разрешение внутриполитического кризиса", - подчеркнул политик.Он пояснил, что возможные внешние факторы в работе появляются только исходя из того, что КС видит "целесообразность реагировать на высказывания партнеров как с Запада, так и с Востока на внутриполитическую ситуацию в Беларуси". "И видим необходимость при определенных условиях их участия в качестве медиаторов для разрешения этой ситуации", - добавил Латушко.Он отметил, что у КС и штаба экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> "есть абсолютная четкая ясная позиция, согласие и взаимодействие по общим базовым целям - недопущение нарушения прав человека в Беларуси, расследование насилия против граждан, освобождение политзаключенных, а также признание фальсификаций во время выборов и назначение новых". "Это та платформа, которая нас объединяет сегодня. Сегодня нет ни у кого здравомыслящего на политической арене в Беларуси других целей и приоритетов, нежели эти два базовых", - подчеркнул политик.Латушко заявил, что КС сталкивается с давлением со стороны властей и рассказал о "больших сложностях, связанных даже с поиском помещения, юридического адреса, где могло бы пройти установочное собрание" организации. Он пояснил, что "реакция у потенциальных друзей и партнеров достаточно осторожная: все понимают, что они могут попасть под преследование". Оппозиционер рассказал, что в ближайшее время на онлайн-платформе, где зарегистрировано 1,3 миллиона пользователей, будет запущен опрос с целью получения общественной поддержки со стороны белорусов по отношению к деятельности КС по базовым целям. При этом Латушко заметил, что в Белоруссии на данный момент нет других политических игроков, которые бы могли принять эстафету КС". "Поэтому мы продолжаем деятельность", - заключил он.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Латушко выехал в Польшу. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html

https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html

Владимир Ф. Быченков Перевожу с новояза: белорусская оппозиция не хочет раньше времени светить свои планы насчет ЕС и НАТО. 42

Alex Smolov "самоорганизация протестных масс" Ага прям видно 35

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, павел латушко, светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире