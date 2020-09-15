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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577288441.html
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Постоянное представительство России при ЕС задало депутатам Европарламента девять вопросов об обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:32
2020-09-16T02:54
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости.</strong> Постоянное представительство России при ЕС задало депутатам Европарламента девять вопросов об обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на <a href="https://russiaeu.ru/en/news/permanent-mission-russian-federation-european-union-comments-situation-alexey-navalny" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>российской миссии.Как указано в документе, необходимость такой публикации вызвала мощная информационная кампания в официальных кругах ЕС и СМИ."Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по этому делу", — говорится в комментарии. Публикация содержит девять вопросов к Евросоюзу.Постпредство в первую очередь обращает внимание на вопрос, есть ли какое-то обоснование, зачем российские власти решили бы "отравить" Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, где "Новичок" могут идентифицировать.Затем постпредство задает вопрос: для чего российским властям "травить" Навального, учитывая, что, согласно недавнему исследованию независимого Левада-центра, его популярность в стране не превышает двух процентов.Также остается непонятным, почему правительство Германии не хочет передать Москве результаты токсикологических исследований или обнародовать их, если <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> уверен, что блогера отравили.Как подчеркнули дипломаты, утверждения о том, что доказательства могут передать в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными политическими заявлениями, сделанными в Германии, когда Навальный еще находился в коме.В постпредстве указали на игнорирование того факта, что в течение ряда лет западные специалисты и эксперты НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой "Новичок", в частности в США выдали более 150 патентов на их применение. Дипломаты поинтересовались, почему везде декларируется лишь то, что этот яд якобы разработан в СССР.Почему Навального на пути в госпиталь Charite сопровождали полиция и агенты спецслужб, задает еще один вопрос постпредство. Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение с высоким уровнем безопасности заблаговременно до предполагаемого "открытия" вещества в организме пациента, также спрашивают российские дипломаты."Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чем не знали ни <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, ни <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a>? Стоит отметить, что в омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления", — указали в постпредстве.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.Два дня спустя Навального перевезли в Берлин, вскоре после этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Накануне правительство Германии сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В клинике Charite 7 сентября сообщили, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный выложил в соцсетях свою фотографию и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577286690.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577285642.html
https://ria.ru/20200915/foto-1577282763.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577272906.html
Думаю что ответов ни на один тз этих и многих других по теме не дождёмся. Ну кроме что вы виноваты!
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

20:32 15.09.2020 (обновлено: 02:54 16.09.2020)
30122
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Постоянное представительство России при ЕС задало депутатам Европарламента девять вопросов об обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российской миссии.
Как указано в документе, необходимость такой публикации вызвала мощная информационная кампания в официальных кругах ЕС и СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 19:44
Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным
"Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по этому делу", — говорится в комментарии.
Публикация содержит девять вопросов к Евросоюзу.
Постпредство в первую очередь обращает внимание на вопрос, есть ли какое-то обоснование, зачем российские власти решили бы "отравить" Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где "Новичок" могут идентифицировать.
Затем постпредство задает вопрос: для чего российским властям "травить" Навального, учитывая, что, согласно недавнему исследованию независимого Левада-центра, его популярность в стране не превышает двух процентов.
Также остается непонятным, почему правительство Германии не хочет передать Москве результаты токсикологических исследований или обнародовать их, если Берлин уверен, что блогера отравили.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 19:12
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
Как подчеркнули дипломаты, утверждения о том, что доказательства могут передать в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными политическими заявлениями, сделанными в Германии, когда Навальный еще находился в коме.
В постпредстве указали на игнорирование того факта, что в течение ряда лет западные специалисты и эксперты НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой "Новичок", в частности в США выдали более 150 патентов на их применение. Дипломаты поинтересовались, почему везде декларируется лишь то, что этот яд якобы разработан в СССР.
Почему Навального на пути в госпиталь Charite сопровождали полиция и агенты спецслужб, задает еще один вопрос постпредство. Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение с высоким уровнем безопасности заблаговременно до предполагаемого "открытия" вещества в организме пациента, также спрашивают российские дипломаты.
"Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления", — указали в постпредстве.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в организме пациента не нашли.
Два дня спустя Навального перевезли в Берлин, вскоре после этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Накануне правительство Германии сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.
Власти ФРГ не отрицают, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В клинике Charite 7 сентября сообщили, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Сегодня Навальный выложил в соцсетях свою фотографию и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 16:02
Мясников обратился к Навальному
7162839853
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)ЕвросоюзГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Думаю что ответов ни на один тз этих и многих других по теме не дождёмся. Ну кроме что вы виноваты!
15 сентября, 20:36
Семен СеменычСемен Семеныч
160704310
Клоуны.
15 сентября, 20:50
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
9450207
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