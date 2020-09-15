https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577285642.html
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал госпитализацию Алексея Навального. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:12
2020-09-15T19:12
2020-09-15T20:16
госпитализация алексея навального
алексей навальный
владимир зеленский
германия
берлин (город)
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> прокомментировал госпитализацию <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Как заявил глава государства в ходе совместного брифинга с канцлером Австрии <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьяном Курцем</a>, у них сложилось "общее мнение" по поводу инцидента с российским блогером."Мы все осуждаем покушение на господина Навального", — цитирует его <a href="https://www.ukrinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Укринформ"</a>.Зеленский отметил, что "весь мир" ждет, когда станут известны подробности этой ситуации.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позднее Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков утверждает, что его якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО также начала собственное исследование. Доказательств в пользу этой версии нет.Москва неоднократно просила Берлин предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
https://ria.ru/20200914/sluchaynost-1577238719.html
Чипалина Лукин
А лучше бы не высказался, а на рояле забабахал бы какую-нибудь оду.
70
Alex Smolov
Нельзя :)))))) Разнарядка ""быть озабоченным" :)))
63
28
германия
берлин (город)
украина
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, в мире